Ethereum schien zu Großem bestimmt, selbst Bitcoin nicht uneinholbar. Das war wohl zu ambitioniert, wie selbst langjährige Befürworter eingestehen.

Ethereum in der Krise: Warum die größten Bullen aufgeben

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Ethereum gilt nach wie vor als Vorzeigeprojekt. Und doch steckt es seit einiger Zeit in einer mittelschweren Identitätskrise. Viele der großen Visionen haben sich rückblickend als zu ambitioniert erwiesen. Das zehrt nicht nur am Selbstverständnis, sondern auch am Kurs, der erst diese Woche wieder unter 2.000 US-Dollar rutschte. Und dann noch das: David Hoffman, einer der lautesten Ethereum-Verfechter, verkauft all seine Ether. Ist das nun das schleichende Ende einer Ära?

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