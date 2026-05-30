In diesem Artikel erfährst du:
- Warum selbst prominente Befürworter Ethereum den Rücken kehren
- Wieso die “ETH is Money”-These gescheitert sein könnte
- Weshalb Tom Lee weiter an einen nahenden "Superzyklus" glaubt
Ethereum gilt nach wie vor als Vorzeigeprojekt. Und doch steckt es seit einiger Zeit in einer mittelschweren Identitätskrise. Viele der großen Visionen haben sich rückblickend als zu ambitioniert erwiesen. Das zehrt nicht nur am Selbstverständnis, sondern auch am Kurs, der erst diese Woche wieder unter 2.000 US-Dollar rutschte. Und dann noch das: David Hoffman, einer der lautesten Ethereum-Verfechter, verkauft all seine Ether. Ist das nun das schleichende Ende einer Ära?
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren