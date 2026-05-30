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Ethereum in der Krise: Warum die größten Bullen aufgeben

Ethereum schien zu Großem bestimmt, selbst Bitcoin nicht uneinholbar. Das war wohl zu ambitioniert, wie selbst langjährige Befürworter eingestehen.

Moritz Draht
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Eine zerbrochene Ethereum-Münze liegt am Boden

Beitragsbild: Symbolbild: KI-generiert

 | In der Ethereum-Community herrscht Krisenstimmung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum selbst prominente Befürworter Ethereum den Rücken kehren
  • Wieso die “ETH is Money”-These gescheitert sein könnte
  • Weshalb Tom Lee weiter an einen nahenden "Superzyklus" glaubt

Ethereum gilt nach wie vor als Vorzeigeprojekt. Und doch steckt es seit einiger Zeit in einer mittelschweren Identitätskrise. Viele der großen Visionen haben sich rückblickend als zu ambitioniert erwiesen. Das zehrt nicht nur am Selbstverständnis, sondern auch am Kurs, der erst diese Woche wieder unter 2.000 US-Dollar rutschte. Und dann noch das: David Hoffman, einer der lautesten Ethereum-Verfechter, verkauft all seine Ether. Ist das nun das schleichende Ende einer Ära?

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