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Banken und Krypto im Konflikt 

Krypto vs. Banken: Jetzt beginnt der Kampf um die Zukunft des Finanzsystems

Der Streit zwischen Banken, Politik und der Krypto-Branche eskaliert weiter. Neue Vorwürfe gegen Ripple und andere Krypto-Unternehmen sorgen jetzt für heftige Diskussionen rund um Finanzlizenzen, Regulierung und die Zukunft des US-Finanzsystems.

Louis Blümlein
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Das Bild ist zweigeteilt. Links zeigt es die Wall Street, stellvertretend für die traditionellen Banken. Rechts ist das große Logo von Ripple zu sehen, stellvertretend für die Krypto-Industrie

Beitragsbild: Shutterstock | KI-generiert

 | Dicke Luft im Finanzsektor: Wer setzt sich durch?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Elizabeth Warren Ripple und andere Krypto-Firmen angreift
  • Weshalb Bankenverbände nun rechtliche Schritte prüfen
  • Warum Trust Charter aktuell für so viel Streit sorgen
  • Wie Experten den Machtkampf zwischen Banken und Krypto einordnen

Der Streit zwischen der Krypto-Branche, US-Politikern und traditionellen Banken spitzt sich weiter zu. Im Mittelpunkt steht diesmal Ripple. Neue Vorwürfe von US-Senatorin Elizabeth Warren sorgen aktuell für heftige Diskussionen rund um Krypto-Lizenzen, Bankregulierung und die Zukunft des Finanzsystems in den USA.

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