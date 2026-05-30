In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Elizabeth Warren Ripple und andere Krypto-Firmen angreift
- Weshalb Bankenverbände nun rechtliche Schritte prüfen
- Warum Trust Charter aktuell für so viel Streit sorgen
- Wie Experten den Machtkampf zwischen Banken und Krypto einordnen
Der Streit zwischen der Krypto-Branche, US-Politikern und traditionellen Banken spitzt sich weiter zu. Im Mittelpunkt steht diesmal Ripple. Neue Vorwürfe von US-Senatorin Elizabeth Warren sorgen aktuell für heftige Diskussionen rund um Krypto-Lizenzen, Bankregulierung und die Zukunft des Finanzsystems in den USA.
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