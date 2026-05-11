Investment-Fonds auf Bitcoin, Ethereum und Co. verzeichnen die sechste Woche in Folge Zuflüsse. Vor allem Bitcoin-Produkte von BlackRock treiben die Erholung am Markt.

Globale Krypto-Investmentprodukte von Vermögensverwaltern wie BlackRock, 21Shares und Bitwise haben in der vergangenen Woche Nettozuflüsse in Höhe von 857,9 Millionen US-Dollar verzeichnet. Das geht aus aktuellen Daten von CoinShares hervor. Es war die sechste Woche in Folge mit positiven Zuflüssen und zugleich der stärkste Wochenwert seit Ende April.

James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, führt die Beschleunigung vor allem auf die bessere Stimmung rund um den Clarity Act zurück. Konkret verwies er auf den am 1. Mai veröffentlichten Kompromissvorschlag der US-Senatoren Thom Tillis und Angela Alsobrooks zu Stablecoin-Renditen. Dieser habe dem Druck der Bankenindustrie wenige Tage später standgehalten. Bitcoin konnte mit diesem Rückenwind zuletzt die Marke von 81.000 US-Dollar zurückerobern.

Bitcoin-Fonds dominieren

Der Großteil der neuen Mittel floss erneut in Bitcoin-Produkte. Globale Bitcoin-Fonds verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 706,1 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettozuflüsse damit auf 4,9 Milliarden US-Dollar.

Short-Bitcoin-Produkte verloren dagegen 14,4 Millionen US-Dollar. Das war der größte wöchentliche Abfluss in dieser Kategorie im laufenden Jahr. Offenbar wurden Absicherungspositionen vor der jüngsten Bitcoin-Rallye reduziert.

Ethereum-Produkte konnten ihre Verlustserie ebenfalls beenden. Nach Abflüssen von 81,6 Millionen US-Dollar in der Vorwoche flossen zuletzt 77,1 Millionen US-Dollar in ETH-Produkte.

Auch Solana- und XRP-Produkte legten deutlich zu. Solana-Fonds sammelten 47,6 Millionen US-Dollar ein, XRP-Produkte kamen auf 39,6 Millionen US-Dollar. Multi-Asset-Produkte bildeten dagegen die einzige größere Belastung und verzeichneten Abflüsse von 5,5 Millionen US-Dollar.

USA führen Erholung an

Regional kamen die mit Abstand größten Zuflüsse aus den USA. Dortige Krypto-Investmentprodukte sammelten 776,6 Millionen US-Dollar ein. In der Vorwoche waren es lediglich 47,5 Millionen US-Dollar gewesen.

Unter den Anbietern führte BlackRock mit seinen iShares-ETFs die Rangliste an. Die Produkte des Vermögensverwalters verzeichneten Zuflüsse von 733 Millionen US-Dollar. Dahinter folgten ARK 21Shares mit 52 Millionen US-Dollar und Bitwise mit 41 Millionen US-Dollar.

Auch europäische Anbieter profitierten von der Erholung. Fonds in Deutschland kamen auf Zuflüsse von 50,6 Millionen US-Dollar, Produkte in der Schweiz auf 21,1 Millionen US-Dollar und in den Niederlanden auf 5,0 Millionen US-Dollar.