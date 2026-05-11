App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,37 T
Hyperliquid-Kurs35,22 -3.42%
Bitcoin-Kurs69.113,38 0.45%
Ethereum-Kurs1.981,84 -0.17%
XRP-Kurs1,27 3.48%
BNB-Kurs560,63 0.93%
Solana-Kurs81,81 1.95%
TRON-Kurs0,298433 0.22%
Dogecoin-Kurs0,093826 1.84%
Cardano-Kurs0,240154 2.40%
Zcash-Kurs473,83 -6.24%
Chainlink-Kurs8,96 -0.36%
Official Trump-Kurs2,06 -2.33%
Pi Network-Kurs0,146917 -0.73%
Michael Saylor ist zurück 

Bitcoin-Kaufrausch ohne Grenzen: MicroStrategy sichert sich 535 BTC

Nach einwöchiger Bitcoin-Pause investiert Michael Saylor nun weitere 43 Millionen Dollar in BTC – die MSTR-Aktie zieht kräftig an.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs69.113,38 0.45 %
Bitcoin kaufen
Michael Saylor, der Gründer des Unternehmens Strategy

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor greift wieder an und kauft mehr Bitcoin

Michael Saylor meldet sich lautstark zurück und baut die ohnehin schon enorme Bitcoin-Reserve seiner Firma Strategy (ehemals MicroStrategy) weiter aus. Nach einer mehrwöchigen Kaufserie hatte es zuletzt eine unerwartete Pause gegeben, aber mit den Worten “₿ack to Work” kündigte der US-Unternehmer schon am gestrigen Sonntag den nächsten Bitcoin-Kauf an.

Lest auch
Alles im Blick Krypto-News der Woche: Die Debatte um die Bitcoin-Haltefrist hat begonnen

Laut seinem neuen X-Post hat Strategy dieses Mal 535 BTC für rund 43 Millionen US-Dollar erworben. Beim aktuellen Nachkauf liegt der Durchschnittspreis bei 80.340 US-Dollar pro Bitcoin, weshalb der durchschnittliche Kaufpreis aller gehaltenen Coins mittlerweile 75.540 US-Dollar beträgt. Insgesamt hält das Unternehmen nun 818.869 BTC im Gesamtwert von rund 62 Milliarden US-Dollar und bleibt mit Abstand der größte Corporate-Hodler der Welt.

MicroStrategy-Aktie mit Rückenwind

Für die MSTR-Aktie scheint der Bärenmarkt allmählich vorbei. Monatelang entwickelte sie sich schlechter als der BTC-Kurs, doch auf Monatssicht stieg die Aktie um 33 Prozentpunkte mehr als die Krypto-Leitwährung und notiert aktuell bei 189 US-Dollar. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Anleger die MSTR-Aktie als eine gehebelte Bitcoin-Wette betrachten, was in fallenden Marktphasen regelmäßig zu stärkeren Verlusten führt und umgekehrt.

Derweil überraschte der Strategy-Gründer im Rahmen des Q1 Earnings Call mit der Aussage, dass er demnächst “einige Bitcoin verkaufen” wolle, um den Markt daran zu gewöhnen. Durch BTC-Verkäufe möchte man die Dividendenzahlungen für Aktionäre sicherstellen, wenn auch nur in Ausnahmefällen. Da Saylor jahrelang betont hatte, niemals Bitcoin zu verkaufen und ausschließlich als Käufer des “perfekten Assets” aufzutreten, reagierte die BTC-Community überwiegend mit Skepsis.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt eine goldene Stellar-Münze, die halb aus hellem, trockenen Erdreich herausragt. Der Boden ist stark aufgerissen, mit feinen Rissen, aus denen ein warmes, goldenes Licht nach oben scheint. Dieses Licht wirkt wie eine Energiequelle unter der Oberfläche und lässt die Münze beinahe so erscheinen, als würde sie gerade aus dem Boden aufsteigen.
Eine Bestandsaufnahme Bei Stellar brodelt es: Kommt der “Dino-Coin” zurück?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Ein Quantencomputer saugt symbolisch den Code von Bitcoin an sich.
SicherheitsängsteMuss sich Bitcoin vor Quantencomputern fürchten? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion
Venice Token
14,34
11.60%
XDC Network
0,027494
8.22%
Sui
1,09
8.04%
Cronos
0,066497
7.28%
Ondo
0,372297
6.59%
Midnight
0,029411
6.18%
Provenance Blockchain
0,009627
4.58%
JUST
0,074339
3.91%
Kaspa
0,033396
3.74%
XRP
1,27
3.48%
Zcash
473,83
-6.24%
MemeCore
2,75
-5.86%
Dash
39,69
-5.19%
Sky
0,064030
-5.05%
Pump.fun
0,001771
-4.86%
Algorand
0,104194
-4.63%
Uniswap
3,29
-4.50%
Aster
0,581160
-3.92%
Jupiter
0,201656
-3.77%
Toncoin
1,97
-3.68%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren