Bitcoin notiert auf 24-Stunden-Sicht nahezu unverändert und hält sich weiter oberhalb von 81.000 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte die Krypto-Leitwährung sogar bei über 81.700 US-Dollar – eine Bemerkung von Michael Saylor sorgte jedoch für einen leichten Rücksetzer. Ethereum gibt währenddessen leicht nach und handelt bei rund 2.370 US-Dollar. Solana legt knapp drei Prozent zu, XRP gewinnt rund ein Prozent.

TON und ZEC führen Altcoin-Markt an

Unter den größeren Altcoins stechen vor allem Toncoin und Zcash hervor. Toncoin springt auf 24-Stunden-Sicht um rund 27 Prozent nach oben. Auslöser ist die Nachricht, dass Telegram eine deutlich aktivere Rolle im TON-Ökosystem übernimmt und als größter Validator des Netzwerks auftreten soll. Zcash legt um rund 26 Prozent zu. Grund ist, dass Krypto-VC Multicoin Capital bekanntgegeben hat, dass sie seit Februar eine größere ZEC-Position aufgebaut haben.

1/ Multicoin has built a significant position in $ZEC since February.



Zcash is a return to the cypherpunk ideals crypto was founded on. — Tushar Jain (@tushar_jain) May 5, 2026

Auf der Verliererseite steht unter anderem LayerZero. ZRO fällt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als vier Prozent. KelpDAO gab nach dem rund 292 Millionen US-Dollar schweren Exploit nun bekannt zu Chainlink CCIP zu migrieren. LayerZero weist die Verantwortung weiter zurück und verweist auf die konkrete Konfiguration bei KelpDAO, den Kurs srützt dies jedoch nur bedingt.

Memory-Aktien als neue Altcoins

Bemerkenswert ist derweil, dass sich am traditionellen Finanzmarkt einzelne Tech-Aktien wie Altcoins verhalten. SanDisk sprang am Dienstag um zwölf Prozent nach oben und kommt seit Jahresbeginn bereits auf ein Plus von mehr als 400 Prozent. Micron Technology legte ebenfalls zweistellig zu und überschritt erstmals eine Marktkapitalisierung von 700 Milliarden US-Dollar. Treiber bleibt der KI-Boom, der die Nachfrage nach Speicherchips und Datacenter-Komponenten weiter anheizt und damit das spekulative Kapital vom Krypto-Markt absorbiert.

Strategy deutet mögliche Bitcoin-Verkäufe an

Die wichtigste Meldung kommt jedoch von Strategy. Das Unternehmen von Michael Saylor, der größte börsennotierte Corporate Holder von Bitcoin, stellt erstmals offen in Aussicht, einen Teil seiner BTC-Bestände zu verkaufen, um Dividendenverpflichtungen zu bedienen. Auf dem gestrigen Earnings Call sagte Saylor: “Wir werden wahrscheinlich einige Bitcoin verkaufen, um eine Dividende zu zahlen, einfach um den Markt daran zu gewöhnen und die Botschaft zu senden, dass wir es getan haben.”

Saylor beschrieb das Modell folgendermaßen: “Man kauft Bitcoin mit Krediten, lässt seinen Wert steigen und verkauft dann Bitcoin, um die Dividende zu zahlen.” Bitcoin-Analyst Jeff Park kommentierte: “Ich halte es insgesamt für konstruktiv, den Elefanten im Raum anzusprechen, sofern dies wohlüberlegt und mit größter Sorgfalt geschieht”. Strategy meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust von 12,54 Milliarden US-Dollar. Grund dafür waren vor allem unrealisierte Bewertungsverluste auf die Bitcoin-Bestände.

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