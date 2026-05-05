Bullish übernimmt Equiniti für mehrere Milliarden US-Dollar. Der Deal soll die Verbindung zwischen Krypto und traditionellen Finanzmärkten stärken.

Großer Deal: Bullish stärkt Krypto und setzt auf Tokenisierung

Großer Deal: Bullish stärkt Krypto und setzt auf Tokenisierung

Die Krypto-Börse Bullish übernimmt den Transferdienstleister Equiniti in einer Transaktion im Wert von rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Mit dem Deal will Bullish seine Position im Bereich tokenisierter Wertpapiere ausbauen und eine globale Infrastruktur für digitale Finanzmärkte schaffen.

Equiniti zählt zu den etablierten Anbietern im klassischen Finanzsystem und ist Transferagenten und Anbieter geschäftskritischer Aktionärsdienstleistungen. Durch die Übernahme bringt Bullish diese Strukturen in Verbindung mit Blockchain-Technologie. Ziel ist es, traditionelle Finanzdienstleistungen mit digitalen Assets zu verknüpfen und so neue Anwendungsfelder zu erschließen.

Neue Krypto-Infrastruktur für Wertpapiere

Im Mittelpubkt steht der Aufbau eines globalen Transferagenten für tokenisierte Wertpapiere. Dabei geht es um die Abwicklung und Verwaltung von Eigentumsrechten an digitalen Vermögenswerten, die auf der Blockchain abgebildet werden. Bullish will die bestehende Infrastruktur von Equiniti nutzen, um diese Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten.

Das Unternehmen sieht darin eine Grundlage für die nächste Phase der Finanzmärkte. Tokenisierte Aktien und andere Wertpapiere könnten künftig schneller gehandelt und einfacher verwaltet werden.

“Die Tokenisierung ist ein einmaliger Umbruch in der Funktionsweise der Kapitalmärkte und der prägende Infrastrukturtrend der nächsten 25 Jahre“, sagte Tom Farley, CEO von Bullish.

Und weiter: “Für eine breite institutionelle Akzeptanz sind drei Dinge erforderlich: umfassende Tokenisierungsdienstleistungen, ein einheitliches Ledger und ein breites Netzwerk an Beziehungen zu erstklassigen Emittenten. Diese Kombination bietet alle drei Voraussetzungen und positioniert uns meiner Meinung nach einzigartig, um den Übergang zu tokenisierten Wertpapieren anzuführen.”

Auch für den Markt ist die Entwicklung relevant. Die Verbindung von etablierten Finanzdienstleistern mit Krypto-Unternehmen zeigt, dass sich beide Bereiche weiter annähern. Tokenisierung gilt als ein zentrales Thema, da sie bestehende Prozesse effizienter machen und neue Investitionsmöglichkeiten schaffen kann.

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