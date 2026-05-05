Realzins sinkt: Was das für Bitcoin bedeutet

Die Inflation erweist sich als hartnäckig, doch Notenbanken scheuen sich vor weiteren Leitzinsanhebungen. Eine Folge: Der Realzins sinkt und öffnet für Bitcoin eine neue Chance auf frische Liquidität.

Bitcoin nähert sich wieder der 80.000-US-Dollar-Marke. Die meisten Anleger starren dabei auf Krieg, Inflation und Rezessionsangst. Die eigentlich relevante Bewegung läuft allerdings gerade woanders: Realzinsen, Liquidität und politische Anreize kippen in eine Richtung, die Risiko-Assets wieder Luft verschafft.

Antizyklisch investieren

Der Markt ist defensiv aufgestellt. Die aktuelle Unsicherheit, insbesondere geopolitische, macht Cash gegenüber Aktien und Krypto recht attraktiv. An diesem Punkt befinden wir uns aktuell. Marktwendepunkte entstehen selten in Phasen breiter Zuversicht, sondern häufig dann, wenn ein negatives Szenario bereits weitgehend eingepreist ist.

Dr. André Dragosch, Head of Research bei Bitwise, bringt es gegenüber BTC-ECHO auf den Punkt: “Die gute Nachricht ist, dass wahrscheinlich ein Großteil der ‘bad news’ nach dieser 50-Prozent-Korrektur bei Bitcoin bereits eingepreist ist. Wir warten sozusagen nur noch auf die ‘good news’, die den Katalysator für den nächsten Bullenmarkt liefern.” Woher dieser Impuls kommen könnte, hat für Dragosch eine klare Adresse: “Ich vermute, dass dieser von den Zentralbanken kommen wird.” Bis dahin bleibe es aber holprig.

Nicht der Leitzins entscheidet, sondern der Realzins

So wichtig die Zentralbanken auch sind, sollte man dabei nicht nur die Leitzinsen im Blick haben. Entscheidend ist nicht allein, ob Notenbankchef Powell den Leitzins um 25 Basispunkte senkt. Entscheidend ist, ob sichere Zinsanlagen nach Inflation noch attraktiv sind, sprich der Realzins positiv ist. Solange Staatsanleihen real ordentlich abwerfen, ist das negativ für Bitcoin, Aktien und andere Risikoanlagen. Sinkt der reale Ertrag, sinken auch die Opportunitätskosten. Cash verliert seinen Reiz. Kapital wird beweglicher.

Die bullishe Makro-These zielt nicht auf die eine große Zinssenkung ab, sondern auf ein Umfeld, in dem Nominalzinsen politisch unter Druck geraten, während die Inflation hartnäckig bleibt. Für Sparer ist das unangenehm. Für knappe Assets wie Bitcoin kann das der Beginn einer Rallye sein. Dies zeigt auch die obige Grafik: Während der Corona-Zeit drehte der Realzins massiv ins Negative, gleichzeitig setzte ein Kursfeuerwerk bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen ein.

Die Liquidität kommt nicht nur von der Fed



Liquidität im Kryptomarkt wird häufig vereinfacht dargestellt. Eine steigende Fed-Bilanz gilt als bullish, eine sinkende als bearish. Diese Einordnung greift jedoch zu kurz. Seit dem 1. April 2026 haben große US-Banken durch die gelockerte Supplementary Leverage Ratio mehr Spielraum beim Halten von Staatsanleihen. Kein offenes Gelddrucken, aber ein klares Signal, wo der Druck liegt.

Der Treasury-Markt muss stabil bleiben, obwohl die Refinanzierung des US-Staats schwerer wird. Bitcoin reagiert seit Jahren stark auf globale Dollar-Liquidität. Die eigentliche Geschichte kann also längst an anderer Stelle laufen, während der Markt noch auf den Leitzins starrt.

Krypto ist nicht heißgelaufen. KI schon.

Selbst wenn das Makroumfeld zeitnah drehen sollte, muss das frische Kapital nicht in Bitcoin fließen. In den letzten Jahren konnte der KI-Sektor das Risikokapital aufsaugen wie ein schwarzes Loch, zum Nachteil von Krypto. Im Retail-Segment sind Bitcoin und Krypto nach wie vor out. Gleichzeitig gehen institutionelle Käufer nicht vom Feld und ETFs, Tokenisierung, Treasury-Strategien nehmen zu. Dadurch entsteht relativ zu KI eine zunehmende Bewertungsdiskrepanz, die mit der Zeit eine Reallokation von Kapital in Richtung Krypto begünstigen könnte.

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Bitcoin: Noch ist der Krisenmodus aktiv

Bitcoin steht nicht vor einer sicheren Rally. Zu viele politische Risiken sind offen, die Inflation bleibt schwer kalkulierbar und die Gefahr von DeFi-Hacks nimmt angesichts immer besserer KI-Modelle zu. Der Markt hängt noch im alten Krisenmodus fest, während sich unter der Oberfläche ein anderes Bild andeutet. Wenn Realzinsen weiter fallen, die Liquidität nicht abreißt und institutionelle Nachfrage stabil bleibt, ist ein neuer Schub bei Bitcoin alles andere als abwegig. Das nächste Liquiditätsfenster öffnet sich.

Wer wissen möchte, was andere Insider über den Krypto-Markt denken und welchen Bitcoin-Kurs sie bis Oktober 2026 erwarten, der kann dies im kostenlosen BTC-ECHO Insider Report nachlesen.