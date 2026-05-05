Immer mehr Nutzer greifen auf das XRP Netzwerk zu. Die steigenden Zahlen könnten auch für den Kurs relevant werden.

Mehr Nutzer im XRP Ledger denn je – kommt jetzt endlich die nächste Rallye?

Mehr Nutzer im XRP Ledger denn je – kommt jetzt endlich die nächste Rallye?

Das Netzwerk rund um XRP zeigt derzeit eine klare Belebung. Die Zahl der aktiven Adressen auf dem XRP Ledger ist zuletzt auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Damit nimmt die Nutzung des Netzwerks zu, was viele Marktbeobachter als Signal für steigendes Interesse und reale Aktivität werten. Währenddessen notiert XRP aktuell bei rund 1,41 US-Dollar und hat sich damit nach einer längeren Phase schwächerer Dynamik stabilisiert.

Trotz steigender Nutzeraktivität liegt XRP deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: CryptoQuant

Die Anzahl der Adressen ist innerhalb von 30 Tagen um 67.186 gestiegen und liegt damit aktuell bei knapp über 8,26 Millionen. Es handelt sich dabei nicht nur um einzelne Großtransaktionen, sondern um eine wachsende Basis an Nutzern, die regelmäßig mit dem Netzwerk interagieren.

Mehr Aktivität auf dem XRP Ledger

Ripple, das Unternehmen hinter dem XRP Ledger, ist bekannt für Partnerschaften mit Banken und Zahlungsdienstleistern. Diese setzen das Netzwerk seit Jahren für schnelle und kostengünstige Transaktionen ein. Dadurch hat sich der XRP Ledger auch im klassischen Finanzsystem etabliert und wird dort praktisch genutzt.

Die steigende Zahl aktiver Adressen gilt als wichtiger Indikator für die Nutzung eines Netzwerks. Sie zeigt, wie viele Teilnehmer tatsächlich Transaktionen durchführen. Ein kontinuierlicher Anstieg wird oft als Zeichen für nachhaltiges Wachstum interpretiert und kann das Vertrauen in die jeweilige Kryptowährung stärken.

Für Anleger ist vor allem entscheidend, ob dieses Wachstum anhält. Mehr Nutzer bedeuten mehr Transaktionen und damit eine stärkere Auslastung des Netzwerks. Das kann sich langfristig auch auf den Preis auswirken, sofern die Nachfrage weiter steigt.

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