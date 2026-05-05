App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.77 T $
Hyperliquid-Kurs44.46 $7.14%
Bitcoin-Kurs81,492.00 $1.58%
Ethereum-Kurs2,371.13 $0.17%
XRP-Kurs1.41 $0.33%
BNB-Kurs629.68 $0.48%
Solana-Kurs85.68 $0.95%
TRON-Kurs0.344659 $1.32%
Dogecoin-Kurs0.113686 $2.33%
Cardano-Kurs0.258433 $2.53%
Zcash-Kurs430.18 $4.89%
Chainlink-Kurs9.72 $2.73%
Official Trump-Kurs2.38 $1.84%
Pi Network-Kurs0.181458 $1.39%
Dynamik kehrt zurück 

Mehr Nutzer im XRP Ledger denn je – kommt jetzt endlich die nächste Rallye?

Immer mehr Nutzer greifen auf das XRP Netzwerk zu. Die steigenden Zahlen könnten auch für den Kurs relevant werden.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs81,492.00 $1.58 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Ripple Chef Brad Garlinghouse

Beitragsbild: picture alliance

 | Führt die steigende Aktivität zu einem Kursanstieg?

Das Netzwerk rund um XRP zeigt derzeit eine klare Belebung. Die Zahl der aktiven Adressen auf dem XRP Ledger ist zuletzt auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Damit nimmt die Nutzung des Netzwerks zu, was viele Marktbeobachter als Signal für steigendes Interesse und reale Aktivität werten. Währenddessen notiert XRP aktuell bei rund 1,41 US-Dollar und hat sich damit nach einer längeren Phase schwächerer Dynamik stabilisiert.

Trotz steigender Nutzeraktivität liegt XRP deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: CryptoQuant

Die Anzahl der Adressen ist innerhalb von 30 Tagen um 67.186 gestiegen und liegt damit aktuell bei knapp über 8,26 Millionen. Es handelt sich dabei nicht nur um einzelne Großtransaktionen, sondern um eine wachsende Basis an Nutzern, die regelmäßig mit dem Netzwerk interagieren.

Mehr Aktivität auf dem XRP Ledger

Ripple, das Unternehmen hinter dem XRP Ledger, ist bekannt für Partnerschaften mit Banken und Zahlungsdienstleistern. Diese setzen das Netzwerk seit Jahren für schnelle und kostengünstige Transaktionen ein. Dadurch hat sich der XRP Ledger auch im klassischen Finanzsystem etabliert und wird dort praktisch genutzt.

Lest auch
Paris Blockchain Week “XRP und Ripple USD werden sich gegenseitig verstärken”

Die steigende Zahl aktiver Adressen gilt als wichtiger Indikator für die Nutzung eines Netzwerks. Sie zeigt, wie viele Teilnehmer tatsächlich Transaktionen durchführen. Ein kontinuierlicher Anstieg wird oft als Zeichen für nachhaltiges Wachstum interpretiert und kann das Vertrauen in die jeweilige Kryptowährung stärken.

Für Anleger ist vor allem entscheidend, ob dieses Wachstum anhält. Mehr Nutzer bedeuten mehr Transaktionen und damit eine stärkere Auslastung des Netzwerks. Das kann sich langfristig auch auf den Preis auswirken, sofern die Nachfrage weiter steigt.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video
99% aller Krypto-Token scheitern – so findest du die 1%
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
SPD-Finanzminister Lars Klingbeil und eine zerschmetterte Bitcoin-Münze
Bitcoin-Jahreshaltefrist wackeltVier Krypto-Steuerszenarien untersucht – von schlecht bis katastrophal
Nahaufnahme eines deutschen Steuerformulars mit den Wörtern Steuernummer und An das Finanzamt sowie einem angespitzten Bleistift, der auf das Formular zeigt - um zu verdeutlichen, wo Krypto-Vermögen angegeben werden muss.
"Eine undurchdachte Idee"Krypto-Steuer: Welche Chancen eine Abschaffung der Haltefrist bieten könnte
Ed Schotland, Bitcoin-Kinderbuchautor, vor einem erstellten Regal mit seinem neuen Buch
Interview mit Edwin SchotlandBitcoin für Kinder erklärt: “Auch Erwachsene verstehen Geld kaum”
Toncoin
1.83 $
26.96%
MemeCore
3.35 $
23.23%
Terra Luna Classic
0.000113 $
16.92%
Pudgy Penguins
0.011451 $
13.68%
Morpho
2.22 $
11.44%
Provenance Blockchain
0.011383 $
8.46%
Ethena
0.111869 $
8.18%
SkyAI
0.777153 $
7.89%
Hyperliquid
44.46 $
7.14%
Internet Computer
2.53 $
5.95%
Dash
45.61 $
-3.86%
World Liberty Financial
0.065597 $
-2.03%
Rain
0.007414 $
-1.88%
Cosmos Hub
1.87 $
-1.20%
Pump.fun
0.001827 $
-0.59%
Bittensor
282.28 $
-0.56%
NEAR Protocol
1.27 $
-0.56%
Figure Heloc
1.03 $
-0.50%
Aptos
0.976440 $
-0.43%
Gate
7.29 $
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren