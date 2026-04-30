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Bei Coinbase und Binance 

XRP-Wale im Angriffsmodus: Was die Rekord-Abflüsse für den Kurs bedeuten

Trotz stagnierendem XRP-Kurs erreicht die Wal-Aktivität ein kritisches Niveau. Warum die Daten von Binance und Coinbase jetzt entscheidend sind.

Dominic Döllel
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Ein großer Wal schwimmt unter der Wasseroberfläche im Ozean, während darüber auf dem Wasser gestapelte goldene XRP-Münzen liegen. Im Hintergrund sind eine Stadt-Silhouette sowie ein ansteigendes Kursdiagramm mit grünem Pfeil zu sehen, das Wachstum symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | XRP-Wale ziehen ihre Coins von den Börsen ab

Aktuelle On-Chain-Daten belegen, dass die Abflüsse von XRP-Walen auf Börsen wie Binance und Coinbase wieder ein hohes Niveau erreichen. Dieser Trend ist als bullishes Signal zu werten, da vermögende Investoren ihre Bestände für langfristige Strategien sichern – wollen also erst einmal nicht verkaufen.

Rekordwerte bei Binance und Coinbase

Auf der Handelsplattform Binance machten Transaktionen mit einem Volumen von über einer Million XRP am 26. April stolze 60 Prozent des gesamten täglichen Abflusswertes aus. Damit nähert sich dieser Wert dem bisherigen Spitzenwert vom 28. März an, als die Dominanz der Großtransaktionen bei 66 Prozent lag.

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Ähnliche Muster zeigen sich bei Coinbase. Hier erreichten die Abflüsse in der Kategorie von über einer Million XRP im April gleich zweimal einen Anteil von rund 33 Prozent. Diese Bewegungen fanden am 17. und 27. April statt. Dass dieser Trend zeitgleich auf mehreren großen Börsen auftritt, spricht gegen einen isolierten Einzelfall und für eine breit angelegte Marktstrategie der Wale.

Bullishes Signal für XRP – doch Kurs reagiert (noch) nicht

Hohe Abflüsse von Börsen gelten in der Marktanalyse oft als Indikator für eine bevorstehende Verknappung des verfügbaren Angebots. Wenn Großanleger ihre Coins von den Handelsplätzen abziehen, stehen diese nicht mehr für den sofortigen Verkauf zur Verfügung. Das kann den Verkaufsdruck mindern und eine stabilisierende Wirkung auf den Spotpreis haben.

Auf Monatssicht hat sich der XRP-Kurs kaum bewegt I Quelle: BTC-ECHO

Bisher bleibt die Reaktion des Kurses allerdings verhalten. XRP ist in den letzten 24 Stunden um 1,4 Prozent gefallen – wohl aufgrund des Rückgangs am Gesamtmarkt. Auf Wochensicht verbucht der Ripple Coin ein Minus von drei Prozent. Von ihrem Allzeithoch ist die Kryptowährung rund 64 Prozent entfernt.

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