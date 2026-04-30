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Zinspause belastet Bitcoin-Kurs: Warum der Krypto-Markt negativ auf Jerome Powell reagiert

Die US-Notenbank Fed hält die Zinsen stabil und signalisiert eine restriktive Haltung. Steigende Anleiherenditen setzen den Bitcoin-Kurs jetzt unter Druck.

Dominic Döllel
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US-Notenbankchef Jerome Powell spricht mit ernstem Ausdruck, während im Vordergrund bzw. daneben ein großer roter Bitcoin vor einem Hintergrund aus fallenden und steigenden Kurskerzen (Candlestick-Chart) zu sehen ist – Symbolbild für Geldpolitik und Bitcoin-Kurs unter Druck.

Beitragsbild: picture alliance und Shutterstock I Fotomontage

 | Jerome Powell schickt den Bitcoin-Kurs ein letztes Mal auf Talfahrt

Der Bitcoin-Kurs verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Rücksetzer und notiert aktuell bei etwa 75.600 US-Dollar. Auch Ethereum und Co. verlieren Kapital. Ausreißer sind Terra Classic (LUNC) und Dogecoin (DOGE). Mit 38 Zählern zeigt der Fear & Greed Index derzeit auf “Angst”.

Das Bild zeigt den Bitcoin-Kurs.
Der Bitcoin-Kurs fällt I Quelle: BTC-ECHO

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Fed hält Zinsen stabil: Hawkisher Kurs in Aussicht

Flankiert wird der Verkaufsdruck durch die US-Geldpolitik. Die Federal Reserve hat den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Es war die vierte Sitzung ohne Änderung unter Jerome Powell. Die gestrige Sitzung der Zentralbank dürfte die letzte sein, die unter dem Vorsitz von Jerome Powell stattfindet. Seine Amtszeit als Vorsitzender soll am 15. Mai enden.

Der Blick in die Zukunft fiel jedoch hawkisher aus als erhofft. Zwar präferiert ein Mitglied eine Senkung, drei Gouverneure sprechen sich jedoch für eine Beibehaltung des Zinsniveaus bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Lockerungstendenz aus.

“Bei der Prüfung des Umfangs und des Zeitpunkts weiterer Anpassungen des Zielkorridors für den Leitzins wird der Ausschuss die eingehenden Daten, die sich abzeichnenden Aussichten und die Risikobilanz sorgfältig bewerten”, so die Fed in einer Mitteilung.

Da die Renditen für Staatsanleihen – die zweijährige Treasury ist auf 3,93 Prozent gestiegen – deutlich zulegten, stiegen die Opportunitätskosten für unverzinste Assets wie Bitcoin.

Warum der neue Vorsitzende, Kevin Warsh, Zinssenkungen trotz aktueller Inflation ins Spiel bringt, lest ihr hier: Fed vor Richtungswechsel – was bedeutet Kevin Warsh für Krypto?

Liquidationskaskade und Risiko durch Ölpreis

Die Unsicherheit führte zu einer massiven Liquidation von Long-Positionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden BTC-Longs im Wert von über 141 Millionen USD zwangsverkauft, was den Abwärtstrend beschleunigte.

Das Bild zeigt den Ölpreis.
Der Ölpreis steigt wieder I Quelle: tradingeconomics

Zusätzlicher Gegenwind kommt vom Energiemarkt. Der Ölpreis ist erneut gestiegen. Höhere Energiekosten schüren die Inflationssorgen und bringen die Fed in ein Dilemma zwischen Preisstabilität und Wirtschaftswachstum. Für Bitcoin bedeutet dieses risk-off-Umfeld vorerst eine Phase der Konsolidierung, solange die institutionellen Zuflüsse nicht zurückkehren.

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