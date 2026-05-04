Ethereum gilt als wichtigster RWA-Hub im Krypto-Markt. Doch bei institutionell abgebildeten Vermögenswerten spielt ein anderes Netzwerk in einer ganz anderen Liga. Für Anleger zeigt sich: Tokenisierung hat nicht nur einen Gewinner.

Ethereum oder Canton: Welche Blockchain führt bei RWA Tokenisierung?

Ethereum oder Canton: Welche Blockchain führt bei RWA Tokenisierung?

Der Markt für frei übertragbare tokenisierte Real-World-Assets liegt inzwischen bei rund 31 Milliarden US-Dollar. Rechnet man institutionell abgebildete Vermögenswerte hinzu, wird der Markt deutlich größer. Doch wer profitiert eigentlich am stärksten davon? Die Antwort ist weniger eindeutig, als es viele Ethereum- oder Solana-Anleger erwarten dürften.

Der Markt hat nicht einen klaren Sieger, sondern teilt sich zunehmend in verschiedene Infrastrukturmodelle auf. Nach Gesamtwert liegt Canton mit großem Abstand vorn. Bei frei übertragbaren tokenisierten Assets führt dagegen Ethereum.

Canton dominiert nach Gesamtwert

Rechnet man nicht nur frei übertragbare Token, sondern auch institutionell abgebildete Vermögenswerte ein, rückt Canton an die Spitze mit einem RWA-Wert von 336,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Marktanteil von mehr als 85 Prozent. Ethereum liegt in dieser Darstellung mit 16,5 Milliarden US-Dollar und 4,21 Prozent Marktanteil deutlich dahinter.

Canton führt das RWA-Ranking nach Gesamtwert deutlich an, Ethereum liegt bei frei übertragbaren Assets vorn | Quelle: RWA.xyz

Doch Canton ist keine klassische Retail-Blockchain wie Solana oder BNB Chain. Das Netzwerk ist auf regulierte Finanzmarktprozesse ausgelegt und verbindet öffentliche Blockchain-Infrastruktur mit Privacy- und Kontrollfunktionen, die für institutionelle Akteure wichtig sind.

Ethereum führt bei frei übertragbaren RWAs

Es muss zwischen Distributed Assets und Represented Assets unterschieden werden. Distributed Assets sind tokenisierte Vermögenswerte, die außerhalb der ausgebenden Plattform in Wallets gehalten und übertragen werden können. Represented Assets dienen dagegen eher als Buchhaltungs- und Abwicklungsebene für institutionelle Finanzmarktprozesse. Sie zirkulieren nicht frei zwischen Wallets.

Bei Distributed Assets liegt Ethereum klar auf Platz eins. Die Blockchain kommt auf 16,4 Milliarden US-Dollar tokenisierte RWAs und 54 Prozent Marktanteil. Ethereum bleibt damit der wichtigste öffentliche Smart-Contract-Hub für frei übertragbare RWAs.

Ethereum führt den Markt für frei übertragbare RWAs klar vor BNB Chain und Solana | Quelle: RWA.xyz

Gründe sind Ethereums Vorteile als Infrastruktur mit tiefer Stablecoin-Liquidität im Wert von 166,2 Milliarden US-Dollar (55 Prozent des gesamten Stablecoin-Marktes). Dahinter folgen Tron mit 85,2 Milliarden US-Dollar, Solana mit 14,6 Milliarden US-Dollar und BNB Chain mit 13,0 Milliarden US-Dollar. Auf Ethereum selbst dominieren Tether und Circle mit über 80 Prozent Stablecoin-Anteil.

BNB Chain und Solana holen auf

BNB Chain liegt bei Onchain-RWAs mit 3,8 Milliarden US-Dollar auf Rang zwei und damit vor Solana mit 2,0 Milliarden US-Dollar. Die Netzwerke haben unterschiedliche Stärken. Ethereum punktet vor allem mit Liquidität, DeFi-Anbindung und dem etablierten Token-Standard ERC-20. Das macht die Blockchain zwar nicht zur schnellsten oder billigsten Option, aber zu einer der am besten vernetzten. BNB Chain verfügt über eine relevante Stablecoin-Basis. Solana bringt niedrigere Gebühren, hohe Geschwindigkeit und viel Onchain-Aktivität mit.

Auch die Asset-Klassen zeigen, worum es in diesem Markt aktuell geht. Bei Distributed-RWAs dominieren tokenisierte US-Staatsanleihen mit 15,1 Milliarden US-Dollar und knapp 50 Prozent Marktanteil. Dahinter folgen Rohstoffe, besicherte Kreditprodukte, Spezialfinanzierungen und Staatsanleihen außerhalb der USA. Es geht zunehmend um konkrete Kapitalmarktprodukte, vor allem für institutionelle Anleger.

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