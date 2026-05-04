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Größte Ethereum Treasury der Welt: Bitmine meldet Bestände von 5,18 Millionen Ether

Bitmine hält nun 5,18 Millionen ETH und festigt den Status als weltweit größte Ethereum-Treasury. CEO Tom Lee spricht vom “Krypto-Frühling”.

Dominic Döllel
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Ein mittelalter Mann in einem dunklen Nadelstreifenanzug mit rot gestreifter Krawatte sitzt in einem Fernsehstudio, trägt eine Brille und hebt eine Hand in einer lockeren Schulterzuck-Geste. Im unscharfen, blau gehaltenen Hintergrund entsteht eine professionelle Studioatmosphäre – ein Bild, das sich sinnbildlich für Themen wie Ethereum und Finanzmärkte verwenden lässt.

Beitragsbild: Tom Lee

 | Er gilt als der "Michael Saylor von Ethereum"

In der vergangenen Woche kaufte das Unternehmen Bitmine rund 101.745 ETH. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Tom Lee, Chairman von Bitmine, begründet diesen Schritt mit dem Beginn des sogenannten Krypto-Frühlings. Lee erklärt: “Wir glauben, dass Ethereum sowohl als Wertspeicher als auch als Tauschmittel fungieren wird. Diese Rolle wird durch die Outperformance von ETH gegenüber dem S&P 500 seit Beginn des Iran-Krieges deutlich unterstrichen.”

Neben den Ethereum-Beständen hält die Firma 200 Bitcoin sowie strategische Beteiligungen in Höhe von 283 Millionen US-Dollar an Beast Industries und Eightco Holdings. Die Barreserven belaufen sich auf 700 Millionen US-Dollar. Mit diesen Zahlen rangiert Bitmine weltweit auf Platz zwei der größten Krypto-Treasuries, knapp hinter Strategy.

Ethereum Staking als Geschäftsmodell

Ein zentraler Pfeiler der Strategie ist die hauseigene Staking-Plattform MAVAN (Made in American Validator Network). Aktuell sind bereits 4.362.757 ETH gestaked, was einem Wert von rund 10,2 Milliarden USD entspricht. Die jährlichen Einnahmen aus dem Staking belaufen sich momentan auf 297 Millionen US-Dollar. Bitmine plant, die Plattform künftig für institutionelle Investoren und Custodians zu öffnen.

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“Bei vollständiger Auslastung erwarten wir jährliche Staking Rewards in Höhe von 352 Millionen US-Dollar”, so Lee weiter. Das Unternehmen profitiert dabei von einer 7-Tage-Rendite von 2,91 Prozent.

Wie du mit Staking Geld verdienst, haben wir hier erklärt: Krypto-Staking: Zweistellige Renditen locken – doch die Risiken liegen im Detail!

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