Zweistellige Renditen im Krypto-Staking erscheinen auf den ersten Blick verlockend. Doch hohe APYs haben ihren Preis. Welche Netzwerke besonders hohe Erträge bieten und welche Risiken Anleger dabei berücksichtigen sollten.

Krypto-Staking: Zweistellige Renditen locken – doch die Risiken liegen im Detail

Krypto-Staking: Zweistellige Renditen locken – doch die Risiken liegen im Detail

Hohe Renditen sind im Krypto-Markt nur selten Zufall. Gerade beim Krypto-Staking weisen einige Protokolle nominale Erträge im zweistelligen Bereich aus. In manchen Fällen liegen die angegebenen Jahresrenditen sogar jenseits der 30 Prozent. Hinter diesen Kennzahlen verbirgt sich jedoch ein komplexes Zusammenspiel aus Token-Emissionen, Staking-Quoten und spezifischen Protokollmechaniken. Ein Großteil der derzeit besonders attraktiven Renditen resultiert nicht aus klassischer Wertschöpfung, sondern aus den ökonomischen Parametern der jeweiligen Netzwerke. Genau hier entscheidet sich, ob zweistellige Staking-Renditen tatsächlich profitabel sind oder lediglich einen systemimmanenten Risikoaufschlag darstellen. Wir haben mehrere Coins untersucht.

Warum einige Staking-Renditen derzeit so hoch sind

Ein detaillierter Blick auf aktuelle On-Chain-Daten zeigt, dass insbesondere im Cosmos-SDK-Ökosystem mehrere Netzwerke zweistellige Staking-Renditen aufweisen. Die nominalen APYs bewegen sich dabei von etwa zehn Prozent bis hin zu deutlich über 30 Prozent.

Wie hoch diese Renditen ausfallen, hängt maßgeblich von der Token-Ökonomie der jeweiligen Netzwerke ab. Ein entscheidender Parameter ist die sogenannte Bonded-Quote. Sie gibt an, welcher Anteil der Token im Staking gebunden ist. Je geringer dieser Anteil ausfällt, desto höher ist der nominale Reward für einzelne Staker.

Darüber hinaus basiert ein erheblicher Teil der Staking-Erträge auf Token-Emissionen. Neue Token werden in regelmäßigen Abständen ausgegeben und an Staker verteilt. Das treibt die nominalen Renditen nach oben, geht jedoch gleichzeitig mit einer steigenden Inflation im jeweiligen Netzwerk einher. In unserem großen Staking-Vergleich 2026 findest du die besten Anbieter.

Cosmos Hub als liquidester Vertreter

Innerhalb dieser Gruppe zählt Cosmos Hub zu den etabliertesten Web3-Netzwerken. Der native Token ATOM weist aktuell eine nominale Staking-APY von rund 23 Prozent auf. Die zugrunde liegende APR bewegt sich bei etwa 21 Prozent.

Ein signifikanter Anteil der Rendite resultiert aus Token-Emissionen. Rund 97,8 Prozent der neu ausgegebenen Token werden gemäß den Protokollparametern an Staker verteilt. Gleichzeitig besteht eine reale Inflation, die einen Teil dieser nominalen Rendite wieder relativiert.

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Demgegenüber überzeugt Cosmos Hub durch eine deutlich höhere Marktliquidität. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beläuft sich auf rund 36,98 Millionen US-Dollar. Für Anleger reduziert das das Risiko, Positionen nur ineffizient im Markt schließen zu können.

Secret Network und Akash mit hohen Nominalrenditen

Secret Network zählt zu den Chains mit besonders hohen nominalen Renditen. Die aktuelle Protokoll-APY liegt bei rund 24 Prozent. Die Bonded-Quote beläuft sich auf etwa 34,5 Prozent des Token Supply.

Gleichzeitig fällt die Marktliquidität deutlich geringer aus als bei Cosmos Hub. Das tägliche Handelsvolumen liegt laut Marktdaten bei rund 1,61 Millionen US-Dollar. Für Anleger erhöht sich damit das Risiko, dass Preisschwankungen die Staking-Erträge überkompensieren könnten.

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Ähnlich positioniert sich das Netzwerk Akash. Hier liegt die nominale APY bei rund zwölf Prozent. Allerdings zeigen die Daten, dass lediglich etwa die Hälfte der Emission tatsächlich bei den Stakern ankommt. Der verbleibende Anteil verteilt sich auf andere Protokollmodule oder Community-Fonds.

Zudem weist Akash eine reale Inflation von rund acht Prozent auf. Die effektive Rendite fällt damit deutlich geringer aus, als es die nominale APY vermuten lässt.

Axelar punktet mit kurzer Unbonding-Zeit

Axelar liegt mit einer nominalen APY von rund zehn Prozent deutlich unter den Werten von Cosmos oder Akash. Das Netzwerk verfügt jedoch über einen operativen Vorteil gegenüber vielen anderen Chains im Cosmos-Ökosystem.

Die Unbonding-Periode beträgt lediglich sieben Tage. Bei den meisten anderen Blockchains im Ökosystem liegt sie bei 21 Tagen, bei Juno sogar bei 28 Tagen.

Eine kürzere Unbonding-Phase reduziert das Liquiditätsrisiko. Anleger können ihre Positionen schneller auflösen und flexibler auf Marktbewegungen reagieren. Gleichzeitig bleibt die Bonded-Quote mit rund 30 Prozent auf einem moderaten Niveau.

Ein weiterer praktischer Aspekt betrifft die Tokenstruktur. Axelar Token zirkulieren häufig als Wrapped-Version auf anderen Chains. Für das Staking wird jedoch die native Variante benötigt, was zusätzliche operative Schritte wie Bridges oder Swaps erforderlich macht.

Juno zeigt die Schattenseite extrem hoher APYs

Die höchste nominale Rendite bietet Juno mit rund 37,4 Prozent APY. Auf den ersten Blick erscheint das besonders attraktiv. Doch die Marktdaten zeigen die Kehrseite solcher Renditen.

Das tägliche Handelsvolumen liegt bei lediglich rund 6.933 US-Dollar. Für Retail-Anleger bedeutet das eine extrem geringe Markttiefe. Schon kleine Orders können den Preis deutlich bewegen.

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Hinzu kommt eine Unbonding-Periode von 28 Tagen. Während dieses Zeitraums bleiben die gestakten Token gebunden, was in einem volatilen Marktumfeld erhebliche Verlustrisiken mit sich bringen kann. Auch das Slashing-Risiko ist real: In vielen Cosmos-SDK-Chains drohen bei Fehlverhalten von Validatoren Strafen von rund fünf Prozent bei Double-Sign-Verstößen.

Steuerliche Behandlung in Deutschland

Krypto-Staking bleibt steuerlich relevant in der Bundesrepublik. Laut einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. März 2025 gilt passives Staking in der Regel als Bereitstellung eines Stakes ohne aktive Blockerstellung. Häufig erfolgt die Teilnahme über Staking-Pools oder Plattformen.

Die erhaltenen Staking-Rewards werden in der Regel als sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz behandelt. Entscheidend ist dabei der Marktwert zum Zeitpunkt des Zuflusses.

Für Anleger ist eine weitere Klarstellung entscheidend: Bei sogenannten Currency- oder Payment-Token führt Staking nicht zu einer Verlängerung der steuerlichen Veräußerungsfrist auf zehn Jahre. Zudem greift eine Freigrenze. Liegen sämtliche Einkünfte aus Leistungen unter 256 Euro pro Jahr, bleiben sie steuerfrei. Welcher Krypto-Steuer-Mythos besonders risikoreich ist, haben wir hier analysiert: Diese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen!

Hohe Rendite bedeutet nicht automatisch hohen Ertrag

Die aktuellen Staking-Daten zeigen ein klares Muster. Besonders hohe nominale APYs treten häufig bei Netzwerken mit niedriger Staking-Quote oder hohen Emissionen auf. Diese Faktoren können kurzfristig attraktive Renditen ermöglichen, gehen jedoch oftmals mit erhöhten Markt- und Inflationsrisiken einher.

Für Anleger ist daher nicht allein die ausgewiesene APY entscheidend. Liquidität, Token-Ökonomie, Unbonding-Zeiten und Validator-Strukturen bestimmen maßgeblich, wie viel der nominalen Rendite langfristig tatsächlich erhalten bleibt.

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Gerade im Cosmos-Ökosystem zeigt sich damit ein klassisches Problem des Krypto-Staking-Marktes, denn hohe Rewards entstehen selten ohne strukturelle Gegenrisiken. Wer sie nutzen möchte, muss deshalb deutlich mehr analysieren als nur die bloße Prozentzahl auf dem Dashboard. Warum Cosmos das “Internet der Blockchains” ist und welche Rolle ATOM in dem Ökosystem einnimmt, lest ihr hier: Kommt das Cosmos Comeback oder ist ATOM am Ende?

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien zuerst am 16. März und wurde vor Wiederveröffentlichung inhaltlich geprüft.

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