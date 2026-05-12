Chainlink erlebt den stärksten Anstieg aktiver Wallets seit Monaten. Zieht der LINK-Kurs nun nach?

Chainlink verzeichnet derzeit einen deutlichen Anstieg der Netzwerkaktivität. Die Zahl aktiver LINK-Adressen ist auf den höchsten Stand seit acht Monaten geklettert. Hintergrund dürfte laut Datenanbieter Santiment vor allem die Entscheidung mehrerer DeFi-Projekte sein, große Teile ihrer Infrastruktur auf Chainlinks Cross-Chain-Protokoll CCIP umzustellen.

🔗 ChainLink just recorded its two highest address activity days in 8 months. On May 9th, 282,170 unique LINK addresses were active on the network, followed by 264,090 on May 10th. The network hasn’t seen these levels since September, 2025. When a metric like this erupts this… pic.twitter.com/qgQiiDI7EY — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 11, 2026

Demnach kündigte etwa Solv Protocol an, tokenisierte Bitcoin-Assets im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar von LayerZero zu Chainlink CCIP zu migrieren. Zuvor hatte bereits Kelp DAO angekündigt, seine rsETH-Infrastruktur künftig über Chainlink abzuwickeln. Die Entwicklungen unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der Chainlink-Infrastruktur für den DeFi-Sektor.

Chainlink vor Kursausbruch?

Am Kurs zeigt sich die positive Entwicklung bislang allerdings nur begrenzt. LINK notiert aktuell bei 10,30 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau des Vortages. Zudem handelt der Kurs derzeit unter dem EMA-20 bei 10,45 US-Dollar, was kurzfristig für ein eher neutrales bis leicht schwächeres Bild spricht.

Der RSI bewegt sich mit 48 Punkten im neutralen Bereich und liefert aktuell weder klare Kauf- noch Verkaufssignale. Gleichzeitig deutet die nachlassende Dynamik auf der Unterseite darauf hin, dass der Verkaufsdruck zuletzt etwas abgenommen hat.

Wichtige Unterstützung liegt nun im Bereich zwischen 10,25 und 10,27 US-Dollar. Solange diese Zone hält, dürfte sich LINK zunächst weiter stabilisieren. Auf der Oberseite rücken die Widerstände bei 10,60 und 10,71 US-Dollar in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 10,71 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen und den Weg in Richtung 11,50 US-Dollar öffnen.

Fällt LINK dagegen unter 10,25 US-Dollar zurück, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung der Unterstützungszone zwischen 9,50 und 9,90 US-Dollar. Insgesamt bleibt die kurzfristige Lage damit vorerst neutral, trotz der deutlich gestiegenen Aktivität im Netzwerk.

Bullisches Szenario

Für ein bullishes Szenario müsste LINK den Widerstand bei 10,71 US-Dollar nachhaltig überwinden. Gelingt der Ausbruch mit steigendem Volumen und einem RSI über 50, könnte sich die Erholung in Richtung 11,50 US-Dollar ausweiten. Wichtig wäre dabei, dass der EMA-20 wieder als Unterstützung fungiert.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario rückt in den Fokus, falls LINK unter die Zone um 10,25 US-Dollar fällt. In diesem Fall droht eine Ausweitung der Korrektur in den Bereich zwischen 9,50 und 9,90 US-Dollar. Zusätzlichen Druck würde ein RSI unterhalb von 45 signalisieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.