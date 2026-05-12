Es gibt aktuell zwei Krypto-Märkte beziehungsweise Sektoren. Einmal Tokenisierungs-Infrastruktur, Stablecoins und die generelle institutionelle Adoption durch Banken und Asset Manager. Hier ist alles in Ordnung und entwickelt sich positiv. Was hingegen nicht funktioniert: alles, was mit Retail-Handelsumsätzen zusammenhängt. Börsen, die auf Privatanleger angewiesen sind. Token-Marketing, Community-getriebene Projekte, Affiliate-Netzwerke. Dieser Teil des Marktes liegt im Koma.

Es ist schlimmer als nach dem FTX-Crash

Sämtliche Social-Media-Metriken namhafter Krypto-Kanäle – Reichweite, Abonnentenzahlen und mehr – sind weiter in sich zusammengebrochen, wie die Daten von The Block zeigen. Der Absturz ist bei vielen Metriken sogar schlimmer als nach dem FTX‑Bärenmarkt. Selbst zum damaligen Tiefpunkt, im Jahr 2022, war das Retail-Interesse an Krypto größer.

Das Gleiche gilt für die Handelsumsätze, ganz gleich ob Spotvolumen auf zentralen oder dezentralen Börsen. Zum Vergleich: Im Herbst 2025 lag das Spot-Volumen noch bei rund 400 bis 500 Milliarden US-Dollar pro Tag. Nun, im April beziehungsweise Mai 2026, sind es eher 100 bis 200 Milliarden US-Dollar. Neukunden beziehungsweise neue Investoren kommen praktisch gar nicht mehr in den Markt. Der gesamte Krypto-Markt wird nur noch von wenigen Retail-Veteranen oder institutionellen Akteuren zusammengehalten.

2026: Massenentlassungen, aber dafür einen Platz in der VIP-Champions-League-Lounge

Nach dem Krypto-Hype 2021 hatten die großen Börsen noch Besserung gelobt. Damals überboten sich die Marktplätze mit dekadentem Formel‑1-Sponsoring und Super-Bowl-Werbung und gaben branchenweit mehrere Milliarden US-Dollar aus. Als der Bärenmarkt einschlug, folgten Massenentlassungen und reumütige Statements.

Dann erholte sich der Markt, Bitcoin knackte zum Jahreswechsel 2024/2025 die 100.000-Dollar-Marke – und die Branche schaltete sofort wieder auf Vollgas. Champions-League-Sponsorings und neue Formel-1-Deals waren wieder angesagt, als hätte es 2022 nie gegeben. Jetzt, im Mai 2026, laufen diese unkündbaren Verträge weiter, während gleichzeitig bei fast allen namhaften Krypto-Marktplätzen Stellen gestrichen werden. Coinbase mit 14 Prozent Personalabbau ist das bekannteste Beispiel – aber mir ist kaum eine Krypto-Börse bekannt, von der ich in letzter Zeit keine Abgänge gehört hätte, insbesondere im Marketing.

Brancheninsider sehen Konsolidierung

Bestätigung erhält das schlechte Umfeld auch durch die Umfragedaten der BTC-ECHO Expertenbefragung, die wir gemeinsam mit der IU Internationalen Hochschule durchführen. Von den 55 teilgenommenen Brancheninsidern waren nicht einmal 10 Prozent der Meinung, dass das aktuelle Krypto-Geschäftsklima gut ist. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Expertenbefragung vor über zwei Jahren.

In diesem Umfeld werden Konsolidierungen wahrscheinlicher. So rechnet eToro CEO Yoni Assia mit einer Übernahmewelle im Krypto-Sektor, wie er im Gespräch mit BTC-ECHO verriet: “In den letzten beiden Krypto-Wintern war es schwer zu konsolidieren, weil es meist nur Krypto-Unternehmen gab und keines eine ausreichende Größe hatte.” Dieser Umstand hat sich nun geändert, sodass es zu aggressiveren Übernahmen kommen dürfte.

Krypto ist so out wie noch nie – zumindest beim Retail

Aktuell fehlt es dem Krypto-Sektor komplett an neuen Narrativen, an Goldgräberstimmung. Das gilt wohlgemerkt nur für den Retail-Sektor, nicht für die institutionelle Adoption. Alle Aufmerksamkeit und alles Kapital hat der KI-Sektor für sich eingenommen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Inflation seit dem letzten wirklichen Krypto-Hype 2021 die Kaufkraft der Kleinanleger massiv reduziert hat. Die gestiegenen Preise und Kreditzinsen führen dazu, dass das monatlich frei verfügbare Spekulationskapital der Mittelschicht nach Abzug aller Lebenshaltungskosten in sich zusammengefallen ist.

Dazu passt auch die Beobachtung, dass auf der Plattform X kein Thema so häufig ausgeblendet wird wie Krypto. Vor allem Altcoin-Investoren scheinen von den exorbitanten Kursverlusten vieler ehemaliger Hype-Coins traumatisiert.

Die Stimmung wird drehen

Zum Glück lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Stimmung wird drehen. Das Wechselspiel zwischen Gier und Angst funktioniert seit Jahrhunderten zuverlässig. Da Krypto bereits zu etabliert und zu wichtig ist, um zu verschwinden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis neue Wellen den Sektor erfassen werden.

Spätestens wenn sich die Kapitalbedingungen für Kleinanleger durch neue Liquiditätsmaßnahmen verbessern, dürfte vor allem Bitcoin als Makro-Asset davon profitieren. Auch der Sektor, der Krypto gerade die Show und das Kapital stiehlt, ist am Ende sein größter Förderer: KI. Wer die KI-Agenten-Ökonomie logisch weiterdenkt, kommt um offene Protokolle und Stablecoins nicht herum.

Mit einem neuen US-Notenbankchef namens Kevin Warsh, der US‑Präsident Trump wohlgesonnen ist, könnte genau diese Mischung der Anfang einer neuen, nachhaltigen Aufwärtsbewegung im Krypto-Sektor sein. Wer von sich glaubt, antizyklisches Investieren verstanden zu haben, weiß, was jetzt zu tun ist.

Wer wissen möchte, wie weitere Insider den Bärenmarkt einordnen, welchen Bitcoin-Kurs sie bis Oktober 2026 erwarten und welchen Einfluss KI-Agenten auf den Krypto-Sektor haben, der kann dies im kostenlosen BTC-ECHO Insider Report nachlesen.