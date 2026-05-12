Krypto-Markt bullish: Bitcoin verteidigt Marke über 80.000 Dollar

Allmählich setzt sich der Krypto-Markt in Bewegung, Bitcoin hält sich dabei stabil über 80.000 US-Dollar. Die Branche blickt derweil angespannt auf den Clarity Act.

Der Krypto-Markt erholt sich weiter. Bitcoin notiert über 81.000 US-Dollar und hält sich damit oberhalb einer zentralen Kursmarke. Insgesamt bleibt die Marktstimmung positiv. Glassnode spricht in einem Report von “starkem bullischen Sentiment” und zunehmender Überzeugung auf Käuferseite. Gleichzeitig ist das Spot-Handelsvolumen gestiegen, was auf eine breitere Marktteilnahme hindeutet.

Onchain-Daten deuten demnach auf eine leicht bullishe Marktstruktur hin. Laut Glassnode verbessern sich Kennzahlen wie Profitabilität und Halteverhalten der Investoren. Auch am Derivatemarkt nahm die Aktivität zuletzt zu. Das Open Interest bei Bitcoin-Futures liegt auf einem Jahreshoch.

Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 2,7 Billionen US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz bewegt sich um 60 Prozent, der Fear-and-Greed-Index liegt mit rund 46 Punkten im neutralen Bereich liegt.

Alle Augen auf den CLARITY Act

Auf der Makroseite stehen diese Woche mehrere wichtige US-Daten an. Dazu zählen der Verbraucherpreisindex (CPI), der Erzeugerpreisindex (PPI) sowie die Einzelhandelsumsätze. Die Zahlen könnten kurzfristig Einfluss auf den Krypto-Markt haben.

Derweil rückt auch der CLARITY Act in den USA in eine entscheidende Phase. Der Gesetzesentwurf zur Regulierung von Krypto-Märkten und Stablecoins gilt als entscheidendes Puzzlestück für die US-Krypto-Branche. Wie es aktuell um das Gesetzesvorhaben steht, erfahrt ihr hier: Clarity Act vor Durchbruch? USA drängen auf Krypto-Gesetz bis Juli

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