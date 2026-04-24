eToro-Gründer Yoni Assia prognostiziert im BTC-ECHO-Interview, dass KI die besten Investoren zehnmal besser macht. Das Ergebnis sind nicht sinkende, sondern steigende Renditen. Und: Wann Bitcoin auf bis zu 500.000 US-Dollar steigen wird.

eToro CEO: “KI treibt Renditen nach oben” – warum wir vor einer neuen Marktphase stehen

eToro CEO: “KI treibt Renditen nach oben” – warum wir vor einer neuen Marktphase stehen

Eine Angst vieler Investoren lautet: KI macht alles effizient, Alpha verschwindet, Renditen sinken. eToro-Gründer Yoni Assia hält dagegen. Er rechnet mit einer Welt, in der Menschen mit KI zehnmal besser werden und die Märkte in eine neue Wachstumsdimension treiben. Ein Gespräch über die Zukunft des Investierens, die KI- und M&A-Strategie des Brokers und welche Renditen für ihn in Zukunft realistisch sind.

Künstliche Intelligenz als Rendite-Turbo

Auf die Frage, ob KI-getriebene Effizienz die Renditen drücken werde, antwortet Assia ohne Zögern: “Ich glaube, sie werden höher.” Seine Logik: Wenn smarte Menschen durch KI zehnmal produktiver werden, steigt das Wirtschaftswachstum und es entstehen mehr Billionen-Dollar-Unternehmen. Das Ergebnis: Die Märkte wachsen schneller als je zuvor.

Die Datenlage gibt ihm zumindest historisch recht. “Wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut und gleitende Fünf- oder Zehn-Jahres-Durchschnitte berechnet, sieht man, dass die Überrenditen der Kapitalmärkte gegenüber Zinsen und Inflation tatsächlich über die Zeit gestiegen sind”, sagt Assia. Der Nasdaq 100 hat seit 2009 im Schnitt rund 15 Prozent jährliche Rendite erzielt. Der S&P 500 liegt in den letzten 30 Jahren bereits bei zweistelligen Renditen.

Nasdaq 100 (blau) versus S&P 500 (blau) seit 2009 I Quelle: TradingView

Die entscheidende Frage lautet also: Wird sich dieser Trend abschwächen oder beschleunigen? Assia hat eine eindeutige Antwort: “Frage dich einfach, wie viele Billionen-Dollar-Unternehmen es in zehn Jahren geben wird. Mehr, natürlich. Wir sehen schon jetzt einige entstehen. SpaceX ist ein Zwei-Billionen-Dollar-Unternehmen, OpenAI ist ein Billionen-Dollar-Unternehmen, Anthropic wird wahrscheinlich ein Billionen-Dollar-Unternehmen.”

Die eToro-Strategie: Mehr Produkte, schneller bauen

Konkret setzt eToro KI ein, um den eigenen Produktkatalog massiv auszubauen. “Wenn du mich fragen würdest, Yoni, weißt du, was du in den nächsten zehn Jahren bauen willst? Ich könnte mich jetzt hinsetzen und eine Roadmap für zehn Jahre schreiben. Das Aufregendste an KI für Leute wie mich ist: Ich sehe plötzlich, wie diese zehn Jahre in zwei Jahren passieren”, so Assia.

Wo sich Assias These vom KI-getriebenen Produktivitätssprung am greifbarsten zeigt, ist das Copy Trading, das Markenzeichen von eToro. Die Plattform hat ein Programm mit 5.000 professionellen Investoren, die von anderen Nutzern kopiert werden können. Der Spitzenreiter, Thomas P.J., hat 300 Millionen US-Dollar, die ihm folgen. Der Zweitplatzierte, Jeppe, kommt auf 200 Millionen.

“Zuallererst haben wir letztes Jahr geschaut: Lasst uns die klügsten Leute auf eToro mit KI-Werkzeugen ausstatten. Wenn die 5.000 smartesten Menschen auf eToro durch KI zehnmal besser werden, bedeutet das, dass jeder, der sie kopiert, bessere und konsistentere Renditen bekommt”, sagt Assia.

Bis zu 35 Prozent Rendite im Jahr

Wohin das führen soll, macht Assia unmissverständlich klar: “Mein heiliger Gral ist eine KI, die für dich 25 bis 35 Prozent Rendite im Jahr generiert und nie fällt.” Hat jemand so ein Produkt jemals gebaut? “Ja, Renaissance Capital und einige Hedgefonds in New York. Es ist nur geschlossen, niemand kann da rein.” Ob die Pro-Investoren auf eToro mit KI näher an dieses Ziel kommen? “Zu 100 Prozent ja.”

Gute Aussichten: 140 Billionen US-Dollar Vermögenstransfer

Parallel zu dieser technologischen Verschiebung läuft eine demografische, die insbesondere Kryptowährungen in die Karten spielen dürfte. “140 Billionen US-Dollar werden in den nächsten 25 Jahren von den Babyboomern zu Gen Y und Gen Z übergehen”, erklärt Assia.

Diese Generation ist krypto-affin. Eine Beobachtung bei eToro ist aufschlussreich: “Viele Gen-Z-Nutzer kaufen bei uns keine Kryptowährungen, sondern Aktien. Für ihre Krypto-Geschäfte nutzen sie stattdessen MetaMask und bewegen sich On-Chain. Warum sollte man Krypto Off-Chain kaufen?” Gen Z sind Krypto-Natives. Für sie ist die Blockchain keine neue Technologie, sondern Infrastruktur.

Doch auch für diese Kundengruppe hat Assia eine Lösung: Die Übernahme der Krypto-Wallet Zengo für 70 Millionen US-Dollar, die diese Woche angekündigt wurde, gibt eToro Zugang zur On-Chain-Welt. Kunden sollen künftig nicht nur 200, sondern über 10.000 Krypto-Assets handeln können. eToro will sich damit stärker als Bindeglied zwischen der CeFi- und DeFi-Welt aufstellen.

“Wir wollen bei Übernahmen aggressiver werden”

Assia möchte in diesem Jahr noch weitere Zukäufe tätigen und rechnet generell mit einer Übernahmewelle im Krypto-Sektor. “In den letzten beiden Krypto-Wintern war es schwer zu konsolidieren, weil es meist nur Krypto-Unternehmen gab und keines eine ausreichende Größe hatte.”

Das ändere sich jetzt. “Es gibt Giganten wie Coinbase, die einen kompletten Produktkatalog aufbauen. Alle Unternehmen, die Einzelprodukte gebaut haben, merken jetzt: Ich konkurriere eigentlich mit eToro und Coinbase.” eToro selbst ist dabei einer der aktivsten Käufer. Das Unternehmen sitzt nach dem Nasdaq-Börsengang im Mai 2025 auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar Cash. “Einer der Gründe, an die Börse zu gehen, war, schneller wachsen zu können”, sagt der eToro CEO.

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Mindestens drei weitere Akquisitionen sollen in diesem Jahr folgen. “Wir wollen bei Übernahmen aggressiver werden, auch hoffentlich hier in Deutschland”, so Assia. Die größeren Übernahmeziele liegen allerdings in den USA, wie er bestätigt. Parallel dazu treibt eToro die geografische Expansion voran: Singapur und die USA sind bereits eröffnet, Lateinamerika soll als Nächstes signifikant ausgebaut werden. Schneller wachsen heißt für Assia nicht nur akquirieren, sondern auch organisch investieren. “Wir geben mehr Geld für unsere Marke, unser Marketing und unsere Wachstumsstrategien aus.”

Bitcoin vs. Gold: Das Aufholpotential ist groß

Auch zum aktuellen Krypto-Marktgeschehen hat Assia eine klare Position. Trotz der aktuellen Schwäche am Kryptomarkt bleibt Assia langfristig optimistisch. Bitcoin sieht er als digitales Gold mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Bei rund zwei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gegenüber 30 Billionen bei Gold sei die Differenz noch groß.

“Historisch ist Bitcoin sehr zyklisch. Ich würde sogar sagen, es ist merkwürdig, wie zyklisch er ist.” Sein Kursziel: “Das nächste Allzeithoch liegt irgendwo zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar, bevor es wieder korrigiert. Und das ist wahrscheinlich 2028 oder 2029.”