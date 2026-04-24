Der Bitcoin-Kurs nimmt die 78.000 US-Dollar ins Visier und die ETF-Zuflüsse bleiben durchgehend positiv. Ist das die langersehnte Trendwende?

Bitcoin zeigt sich deutlich gefestigt. Der Kurs liegt aktuell bei rund 77.700 US-Dollar und hat auf Monatssicht um etwa zehn Prozent zugelegt. Vom Tief bei etwa 65.000 US-Dollar ging es spürbar nach oben, zwischenzeitlich näherte sich die Kryptowährung sogar wieder der Marke von 80.000 US-Dollar. Viele Anleger werten diese Entwicklung als mögliches Signal, dass der Boden erreicht sein könnte.

Bitcoin ETFs flows are (to quote Steve Winwood) back in the high life.. every single rolling period for we track is now positive, haven't seen that in months (IBIT's $3b is in Top 1% of all ETFs). Still tho, need a couple bil more to get back to breaking new ground in cumulative… pic.twitter.com/r1IEl5KtKg — Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 23, 2026

Unterstützung kommt vor allem von institutioneller Seite. Eric Balchunas, Senior ETF Analyst bei Bloomberg, verweist darauf, dass die Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs derzeit durchgehend positiv sind. Ob auf Tages-, Wochen-, Monats-, Drei-Monats- oder Jahressicht, in allen Zeiträumen fließt netto Kapital in die Produkte. Eine solche Serie hat es seit Monaten nicht mehr gegeben und sie gilt als wichtiger Stimmungsindikator für den Markt.

Starke ETF-Zuflüsse treiben Bitcoin-Kurs

Die Entwicklung bei den ETFs spielt eine zentrale Rolle für den Bitcoin-Kurs. Wenn kontinuierlich Milliardenbeträge in diese Produkte fließen, müssen die Anbieter Bitcoin am Markt kaufen. Dieser Nachfrageeffekt kann sich über Zeit deutlich auf den Preis auswirken.

Der Bitcoin-Kurs ist auf Monatssicht um zehn Prozent gestiegen / Quelle: TradingView

Trotz der positiven Dynamik bleibt noch Luft nach oben. In der Spitze verwalteten Bitcoin-ETFs rund 152,01 Milliarden US-Dollar. Aktuell liegt dieser Wert bei etwa 104,08 Milliarden US-Dollar. Es fehlen also noch einige Milliarden, um frühere Höchststände wieder zu erreichen. Auch Balchunas betont, dass weitere Zuflüsse nötig sind, um neue Rekorde zu markieren.

Zusätzliche Impulse könnten von der geopolitischen Lage kommen. Anleger hoffen, dass Fortschritte im Konflikt mit dem Iran die Märkte stabilisieren. Eine Entspannung würde als positives Signal gewertet und könnte Risikoanlagen wie Bitcoin weiter stützen. Ob sich die aktuelle Erholung fortsetzt, dürfte daher nicht nur von den ETF-Zuflüssen abhängen, sondern auch vom globalen Umfeld.

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