Die starre Trennung zwischen klassischer Börse und digitaler Krypto-Welt löst sich zunehmend auf. Erfahre, wie du alles auf einer Plattform nutzen kannst.

Unser digitaler Alltag ist längst vernetzt. Wir arbeiten in der Cloud, kommunizieren über Kontinente hinweg und nutzen smarte Dienste für fast jeden Lebensbereich. Doch wenn es um Finanzen geht, bewegen wir uns oft noch in getrennten Silos: Hier das klassische Wertpapierdepot für die langfristige Aktienstrategie, dort die Wallet für digitale Assets und Kryptowährungen.

Der bislang praktizierte ständige Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen und Apps ist nicht nur wenig komfortabel, er spiegelt auch eine Trennung wider, die in der Realität immer mehr verschwimmt. Anleger suchen zunehmend nach Wegen, ihre Portfolios über verschiedene Anlageklassen hinweg zu diversifizieren, ohne dabei technische Hürden überwinden zu müssen. Der Wunsch nach einem zentralen Ort, an dem traditionelle und digitale Vermögenswerte zusammenkommen, wächst.

Ein neuer Zugang zu etablierten Märkten

Genau deshalb öffnet Binance seine Plattform jetzt für die klassische Finanzwelt. Was bisher primär als Handelsplatz für Kryptowährungen bekannt war, ermöglicht nun auch den direkten Zugang zu über 7.000 an US-Börsen gelisteten Aktien und ETFs.

Das Ziel ist eine deutliche Vereinfachung für die Nutzer. Statt hoher Mindestanlagesummen oder komplexer Gebührenstrukturen setzt das neue Angebot auf niedrige Einstiegshürden. Dank sogenannter Fractional Shares (Teilaktien) können Nutzer bereits ab einem Betrag von 5 US-Dollar in große Marktwerte investieren. Das macht den Aufbau eines diversifizierten Aktienportfolios auch mit kleinerem Kapital möglich.

Um den Anforderungen der weltweit verstreuten Anleger gerecht zu werden, sind ausgewählte Top-Titel zudem fast rund um die Uhr handelbar (24/5). Der Handel selbst erfolgt provisionsfrei. Wer sich das neue Angebot ansieht, kann die Vorzüge schnell erkennen.

Ein entscheidender Aspekt für Anleger ist dabei die Sicherheit. Die gehandelten US-Aktien werden nicht von Binance selbst, sondern über einen regulierten US-Clearing-Broker gehalten. Dies bedeutet für Nutzer, dass sie direktes Eigentum an den Wertpapieren erwerben und – sofern anwendbar – auch Anspruch auf Dividendenzahlungen oder andere Unternehmensmaßnahmen haben. Es ist eine Struktur, die das Vertrauen in klassische Investitionswege mit der Agilität einer modernen Krypto-Plattform verbindet.

Die Strategie der “Super App”

Dieser Schritt von Binance ist Teil einer größeren Strategie. So möchte sich die Krypto-Börse zunehmend in Richtung einer “Multi-Asset Financial Super App” entwickeln. Die Idee dahinter ist, Nutzern eine zentrale Anlaufstelle für unterschiedlichste finanzielle Bedürfnisse zu bieten.

Yi He, Mitgründerin von Binance, betont die Notwendigkeit, den Wechsel zwischen traditionellen Investments und der “On-Chain-Finanzwelt” zu erleichtern. Es gehe um die Freiheit, Portfolios nahtlos über verschiedene Asset-Klassen hinweg zu steuern.

Die Abwicklung der Aktienkäufe erfolgt dabei primär über Stablecoins wie USDC, was den Übergang zwischen Krypto-Guthaben und Aktieninvestition technisch fließend gestaltet. Auch Zusatzfunktionen wie das “Fully Paid Securities Lending”, um mit Aktienbeständen passives Einkommen zu erzielen, werden integriert.

bStocks: Wertpapiere auf die Blockchain bringen

Während der jetzt gestartete Aktienhandel den Status quo vereinfacht, deutet sich am Horizont bereits der nächste technologische Entwicklungsschritt an: die Tokenisierung.

Unter dem Begriff “bStocks” plant Binance in naher Zukunft, traditionelle Wertpapiere auf die Blockchain zu bringen. Das ist der Punkt, an dem die Verschmelzung der beiden Finanzwelten besonders spannend wird. Ein tokenisiertes Wertpapier wird dadurch vom bloßen Registereintrag, zum programmierbaren Asset.

Das Potenzial ist groß, denn tokenisierte Aktien könnten theoretisch rund um die Uhr gehandelt und in die Welt der Decentralized Finance (DeFi) integriert werden. Sie könnten beispielsweise als Sicherheiten in Lending-Protokollen dienen. Es ist die Brücke, die etabliertes Eigentum mit der Flexibilität der Blockchain-Technologie verbindet. Für Anleger, die sich für diese technologische Evolution der Märkte interessieren, ist dies ein entscheidender Bereich.

Krypto und traditionelle Finanzwelt wachsen zusammen

Mit über 310 Millionen Nutzern weltweit nutzt Binance seine enorme Reichweite, um den Zugang zu den US-Kapitalmärkten zu demokratisieren. Für viele Menschen in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu internationalen Börsen öffnet sich damit eine neue Tür zur globalen Vermögensbildung. Die Integration von Aktien ist daher ein strategischer Schritt, um die finanzielle Inklusion auf globaler Ebene voranzutreiben und die Bedeutung von Krypto-Plattformen als primäre Finanz-Schnittstelle zu festigen.

Die Integration des US-Aktienhandels auf einer führenden Krypto-Plattform zeigt deutlich, wohin die Reise geht: Die bisherige Trennung zwischen “alter” und “neuer” Finanzwelt löst sich auf. Dadurch erlangen Anleger mehr Komfort und spannende Möglichkeiten, um unterschiedliche Anlagestrategien effizienter an einem Ort zu verwalten. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu einem integrierten Finanzökosystem.

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