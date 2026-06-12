Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt erste Zeichen einer Erholungsbewegung. Um die aktuelle Situation einzuordnen, hilft ein Blick auf den Chart!

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Erholungsbewegung bereits kommende Woche beendet sein könnte

Welche Chartmarken zurückerobert werden müssen um den Rückfall auf neue Jahrestiefs kurzfristig zu verhindern

Welche Kursziele die Verkäuferseite über die Sommermonate anvisieren könnte

Der Kurs von Ethereum (ETH) rutschte in der Vorwoche zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit April 2025 ab. Damit folgte der Ether-Kurs der Kursschwäche der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC), die zwischenzeitlich ebenfalls auf neue Jahrestiefststände korrigierte. In den letzten Tagen konnte sich der größte Altcoin jedoch vorerst stabilisieren. Welche Kursmarken die Bullen nun behaupten müssen, um einen neuen Rückfall abzuwenden und welche Kursziele bei einer andauernden Erholungsbewegung auf der Oberseite in den Anlegerfokus geraten, zeigt die neuste Kursanalyse.

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