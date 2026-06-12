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On-Chain-Analyse 

XRP-Kurs schwächelt: Ist das jetzt die große Kaufchance?

XRP steht weiterhin unter Druck und viele Anleger fragen sich, ob die Schwächephase noch länger anhalten wird. Lohnt sich derzeit ein Investment in XRP?

Louis Blümlein
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Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP könnte wieder steigen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum XRP aktuell unter dem schwachen Marktumfeld leidet
  • Weshalb die Liquidität auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen ist
  • Was die On-Chain-Daten über das Verhalten großer Investoren verraten
  • Warum die Marken bei 1,20 und 1 US-Dollar jetzt besonders wichtig werden

Die Unsicherheit am Krypto-Markt hinterlässt auch bei XRP ihre Spuren. Sinkende Handelsaktivität und eine schwache Liquiditätslage zeigen, dass viele Anleger aktuell zurückhaltend agieren. Doch aktuelle On-Chain-Daten zeigen, dass große Investoren trotz der jüngsten Kursverluste bislang nicht in Panik verfallen. Was bedeutet das für den Ripple Coin?

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