XRP steht weiterhin unter Druck und viele Anleger fragen sich, ob die Schwächephase noch länger anhalten wird. Lohnt sich derzeit ein Investment in XRP?

XRP-Kurs schwächelt: Ist das jetzt die große Kaufchance?

XRP-Kurs schwächelt: Ist das jetzt die große Kaufchance?

In diesem Artikel erfährst du: Warum XRP aktuell unter dem schwachen Marktumfeld leidet

Weshalb die Liquidität auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen ist

Was die On-Chain-Daten über das Verhalten großer Investoren verraten

Warum die Marken bei 1,20 und 1 US-Dollar jetzt besonders wichtig werden

Die Unsicherheit am Krypto-Markt hinterlässt auch bei XRP ihre Spuren. Sinkende Handelsaktivität und eine schwache Liquiditätslage zeigen, dass viele Anleger aktuell zurückhaltend agieren. Doch aktuelle On-Chain-Daten zeigen, dass große Investoren trotz der jüngsten Kursverluste bislang nicht in Panik verfallen. Was bedeutet das für den Ripple Coin?

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