In diesem Artikel erfährst du:
- Warum XRP aktuell unter dem schwachen Marktumfeld leidet
- Weshalb die Liquidität auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen ist
- Was die On-Chain-Daten über das Verhalten großer Investoren verraten
- Warum die Marken bei 1,20 und 1 US-Dollar jetzt besonders wichtig werden
Die Unsicherheit am Krypto-Markt hinterlässt auch bei XRP ihre Spuren. Sinkende Handelsaktivität und eine schwache Liquiditätslage zeigen, dass viele Anleger aktuell zurückhaltend agieren. Doch aktuelle On-Chain-Daten zeigen, dass große Investoren trotz der jüngsten Kursverluste bislang nicht in Panik verfallen. Was bedeutet das für den Ripple Coin?
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren