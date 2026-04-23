Bitcoin scheitert an 80.000 US-Dollar, Altcoins bleiben schwach. Gleichzeitig sucht Aave nach dem KelpDAO-Exploit weiter nach einem Ausweg.

Nach der gestrigen Rallye wurde Bitcoin nun bei der Marke von 80.000 US-Dollar abgewiesen und notiert zum Start in den Donnerstag bei knapp 78.000 US-Dollar. Ethereum handelt derweil bei rund 2.350 US-Dollar, Solana bei rund 86 US-Dollar und XRP bei rund 1,4 US-Dollar. Die drei Altcoin-Giganten haben damit auf Sicht der vergangenen 24 Stunden allesamt mehr als 2 Prozent verloren. Zu den stärksten Performern zählt PENGU mit einem Plus von über 5 Prozent. Ethena gehört dagegen zu den schwächeren Werten und verliert mehr als 6 Prozent.

Bitcoin stark, Altcoins schwachs

Auffällig ist vor allem die weiter fehlende Marktbreite. Bitcoin hält sich vergleichsweise stabil, viele Altcoins liefern aber keine überzeugende Anschlussbewegung. Das spricht eher für eine enge, Bitcoin-zentrierte Positionierung als für eine breit getragene Rallye.

Für zusätzliche Vorsicht sorgt der Terminmarkt. Bei CoinGlass zeigen die Funding Rates für Bitcoin weiter ein skeptisches Bild. Negative Finanzierungsraten deuten darauf hin, dass viele Marktteilnehmer nach wie vor auf fallende Kurse setzen. Das passt zu einem Markt, der sich zwar nach oben schiebt, dem aber noch die breite Überzeugung fehlt. Sollte Bitcoin weiter an der Zone knapp unter 80.000 US-Dollar scheitern, dürfte der Bereich um 76.000 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Aave ringt weiter um eine Lösung

Bei Aave fehlt nach dem KelpDAO-Exploit weiter ein klarer Weg aus der Krise. Im Governance-Forum wird weiter eifrig über den Vorfall, zusätzliche Liquiditätsmaßnahmen und mögliche Einschnitte bei den Buybacks diskutiert. Das Vertrauen der Anleger befindet sich derweil weiter auf Sinkflug. Der TVL des DeFi-Protokolls ist von 26,4 auf 15,2 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Der AAVE-Token verlor parallel mehr als 13 Prozent.

Am heutigen Donnerstag blicken Anleger vor allem auf die neuen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Daten geben einen frischen Einblick in die Verfassung des US-Arbeitsmarkts und könnten damit auch Impulse für den Krypto-Markt liefern. Morgen rücken dann die finalen Inflationserwartungen und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan in den Fokus.

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