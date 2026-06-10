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Verstärkte Strafverfolgung 

Südkorea setzt im Kampf gegen Krypto-Kriminalität auf Chainalysis

Die südkoreanische Polizei setzt auf Unterstützung von Chainalysis. Die neue Partnerschaft soll Ermittlungen im Krypto-Sektor erleichtern und Straftäter schneller identifizieren.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und die südkoreanische Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Chainalysis wird bei Strafverfolgungsbehörden weltweit immer häufiger eingesetzt

Die Bekämpfung von Krypto-Kriminalität bleibt für Behörden weltweit eine große Herausforderung. Immer mehr Ermittler setzen auf spezialisierte Blockchain-Analysefirmen, um verdächtige Transaktionen nachzuverfolgen und Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten aufzuklären.

Chainalysis hat nun eine Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Polizei angekündigt. Ziel der Partnerschaft sei es, Ermittler bei der Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu unterstützen und die Fähigkeiten der Behörden im Bereich Blockchain-Forensik weiter auszubauen.

Krypto-Kriminalität im Visier der Ermittler

Im Rahmen der Kooperation soll Chainalysis die südkoreanischen Ermittlungsbehörden mit Analysewerkzeugen und technischer Unterstützung versorgen. Dadurch sollen verdächtige Transaktionen schneller identifiziert und digitale Vermögenswerte effektiver verfolgt werden können. Die Zusammenarbeit umfasst auch den Austausch von Wissen über aktuelle Betrugsmethoden und Geldwäschepraktiken.

Südkorea gilt als wichtiger Krypto-Markt. Das Land sieht sich regelmäßig mit Fällen von Anlagebetrug und Cyberkriminalität konfrontiert. Die Behörden haben ihre Aktivitäten gegen illegale Machenschaften in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet und mehrere Maßnahmen zum Schutz von Anlegern auf den Weg gebracht.

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Nach Angaben von Chainalysis spielt die Transparenz öffentlicher Blockchains eine wichtige Rolle bei der Aufklärung von Straftaten. Moderne Analysetools ermöglichen es Ermittlern, Transaktionen über verschiedene Wallets hinweg nachzuverfolgen und Verbindungen zu kriminellen Netzwerken sichtbar zu machen.

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