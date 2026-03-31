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Innovationen in der Krypto-Forensik 

Chainalysis bringt KI-Agenten auf die Blockchain-Analyse

Chainalysis geht den nächsten Schritt und integriert KI-Agenten in seine Analyseplattform. Damit könnten Blockchain-Ermittlungen deutlich schneller und zugänglicher werden.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: picture alliance

 | Die Daten von Chainalysis werden in Gerichtsverfahren eingesetzt

Der Blockchain-Analyseanbieter Chainalysis treibt die Integration von künstlicher Intelligenz weiter voran und stellt eine neue Generation sogenannter “Blockchain Intelligence Agents“ vor. Dabei handelt es sich nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um eine grundlegende Weiterentwicklung der bestehenden Plattform. Ziel ist es, komplexe Blockchain-Daten deutlich einfacher zugänglich zu machen und Analyseprozesse massiv zu beschleunigen.

Die neuen Systeme greifen auf umfangreiche Datensätze zurück, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden. Dazu zählen Milliarden ausgewertete Transaktionen sowie Millionen durchgeführter Ermittlungen. Bislang war die Nutzung dieser Daten vor allem spezialisierten Analysten vorbehalten.

“Wir kennen den Kontext jeder Art von Untersuchung, die Sie durchführen, und die Compliance-Vorgaben, mit denen Sie täglich konfrontiert sind. Wir wissen, wie Transaktionen auf der Blockchain tatsächlich funktionieren und welche Arbeitsabläufe, Prüfprotokolle und Beweisstandards Sie anwenden“, so Jonathan Levin, CEO von Chainalysis.

KI-Agenten sollen Chainalysis-Ermittlungen drastisch beschleunigen

Im Zentrum der Entwicklung steht die Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe. Aufgaben, die zuvor Stunden oder sogar Tage in Anspruch genommen haben, können durch den Einsatz der Agenten in deutlich kürzerer Zeit durchgeführt werden. Dazu gehören unter anderem die Analyse verdächtiger Transaktionsmuster oder die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Blockchains.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von KI durch Cyberkriminelle. Chainalysis reagiert darauf mit einem klaren Ansatz: Die Kombination aus hochwertiger Datenbasis und KI-gestützter Analyse soll es ermöglichen, Bedrohungen schneller zu erkennen und präziser zu bewerten. Die neuen KI-Agenten sollen ab diesem Sommer schrittweise eingeführt werden.

“Da böswillige Akteure zunehmend KI nutzen, um ihre Operationen auszuweiten, ist es entscheidend, dass diejenigen, die daran arbeiten, sie zu stoppen, dasselbe tun“, betont Levin.

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