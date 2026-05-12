Ethereum-Upgrade rückt näher – das steckt hinter “Glamsterdam”

Ethereum bereitet den nächsten großen Skalierungsschritt vor. Mit “Glamsterdam” werden tiefgreifende Änderungen an der Blockchain geplant.

Die Ethereum Foundation hat neue Fortschritte für das geplante Netzwerk-Upgrade “Glamsterdam” bekannt gegeben. Laut einem Blogbeitrag wurde unter anderem ein neues Gaslimit-Ziel von 200 Millionen festgelegt. Aktuell liegt dieses bei rund 60 Millionen.

“Im Vordergrund steht derzeit die Auslieferung von Glamsterdam”, erklärte die Foundation. Ursprünglich war das Upgrade für Juni geplant, inzwischen gilt jedoch das dritte Quartal 2026 als wahrscheinlicher Termin. Das Upgrade soll die Skalierung der Ethereum-Blockchain verbessern und die Verarbeitung von Transaktionen beschleunigen.

Ethereum Foundation stellt sich neu auf

Zusätzlich kündigte die Ethereum Foundation zwei weitere technische Änderungen an. Eine davon soll die Verarbeitung größerer Datenmengen im Netzwerk effizienter machen. Die zweite Änderung betrifft die Speicherung von Blockchain-Daten: Bestimmte Vorgänge werden künftig teurer, damit die Datenmenge auf Ethereum langsamer wächst.

Neben den technischen Änderungen kündigte die Stiftung auch personelle Wechsel an. Will Corcoran, Kev Wedderburn und Fredrik Hansen übernehmen neue Führungsrollen im Protocol-Cluster. Die langjährigen Entwickler Barnabé Monnot und Tim Beiko verlassen die Foundation.



