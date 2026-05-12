App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,37 T
Hyperliquid-Kurs34,95 -1.88%
Bitcoin-Kurs68.575,46 -0.26%
Ethereum-Kurs1.940,74 -2.22%
XRP-Kurs1,24 0.35%
BNB-Kurs559,99 1.09%
Solana-Kurs81,14 0.30%
TRON-Kurs0,296844 -0.40%
Dogecoin-Kurs0,092888 -0.50%
Cardano-Kurs0,233361 -1.00%
Zcash-Kurs468,49 -3.44%
Chainlink-Kurs8,75 -2.56%
Official Trump-Kurs2,00 -3.44%
Pi Network-Kurs0,145950 -0.83%
Skalierungsschub  

Ethereum-Upgrade rückt näher – das steckt hinter “Glamsterdam”

Ethereum bereitet den nächsten großen Skalierungsschritt vor. Mit “Glamsterdam” werden tiefgreifende Änderungen an der Blockchain geplant.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs68.575,46 -0.26 %
Bitcoin kaufen
Eine Ethereum-Münze liegt auf einem Computerchip

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Ethereum Foundation treibt das nächste Upgrade voran

Die Ethereum Foundation hat neue Fortschritte für das geplante Netzwerk-Upgrade “Glamsterdam” bekannt gegeben. Laut einem Blogbeitrag wurde unter anderem ein neues Gaslimit-Ziel von 200 Millionen festgelegt. Aktuell liegt dieses bei rund 60 Millionen.

“Im Vordergrund steht derzeit die Auslieferung von Glamsterdam”, erklärte die Foundation. Ursprünglich war das Upgrade für Juni geplant, inzwischen gilt jedoch das dritte Quartal 2026 als wahrscheinlicher Termin. Das Upgrade soll die Skalierung der Ethereum-Blockchain verbessern und die Verarbeitung von Transaktionen beschleunigen.

Lest auch
Höher, schneller, weiter Ethereum 2026: Warum jetzt die entscheidende Phase beginnt

Ethereum Foundation stellt sich neu auf

Zusätzlich kündigte die Ethereum Foundation zwei weitere technische Änderungen an. Eine davon soll die Verarbeitung größerer Datenmengen im Netzwerk effizienter machen. Die zweite Änderung betrifft die Speicherung von Blockchain-Daten: Bestimmte Vorgänge werden künftig teurer, damit die Datenmenge auf Ethereum langsamer wächst.

Neben den technischen Änderungen kündigte die Stiftung auch personelle Wechsel an. Will Corcoran, Kev Wedderburn und Fredrik Hansen übernehmen neue Führungsrollen im Protocol-Cluster. Die langjährigen Entwickler Barnabé Monnot und Tim Beiko verlassen die Foundation.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt den CDU-Politiker Stefan Berger vor einer Bitcoin-Münze im Hintergrund
Bitcoin und PolitikCDU-Politiker: “Bitcoin-Haltefrist ist richtiger Ansatz”
Das Bild zeigt Michael Saylor
Jeff Walton vs. CoffeezillaPonzi-Vorwürfe: Strategys Vorzugsaktie STRC spaltet den Markt
Das Bild zeigt eine goldene Stellar-Münze, die halb aus hellem, trockenen Erdreich herausragt. Der Boden ist stark aufgerissen, mit feinen Rissen, aus denen ein warmes, goldenes Licht nach oben scheint. Dieses Licht wirkt wie eine Energiequelle unter der Oberfläche und lässt die Münze beinahe so erscheinen, als würde sie gerade aus dem Boden aufsteigen.
Eine Bestandsaufnahme Bei Stellar brodelt es: Kommt der “Dino-Coin” zurück?
BUILDon
0,533618
35.15%
​​Stable
0,032221
9.99%
Cronos
0,068267
7.32%
Midnight
0,030714
6.62%
Toncoin
2,06
5.28%
Canton
0,135705
3.99%
Flare
0,007494
2.88%
Figure Heloc
0,875294
2.40%
NEAR Protocol
1,34
2.06%
JUST
0,075721
1.92%
Jupiter
0,198313
-8.54%
Dash
38,61
-4.30%
Pump.fun
0,001713
-4.18%
Mantle
0,576435
-3.85%
Sky
0,063993
-3.70%
Bonk
0,000006
-3.65%
Pudgy Penguins
0,008454
-3.57%
Uniswap
3,22
-3.53%
Render
1,63
-3.48%
Bittensor
265,89
-3.46%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren