In diesem Artikel erfährst du:
- Warum 2026 für Ethereum ein einschneidendes Jahr werden könnte
- Welche Upgrades die Blockchain grundlegend verändern
- Wie Zero-Knowledge-Proofs Ethereum von innen heraus neu aufstellen
- Welche Rolle Layer-2s künftig noch spielen – und wo ihre Grenzen liegen
Ethereum steht 2026 vor einem technologischen Umbau. Ging es in den vergangenen Jahren vor allem darum, das Netzwerk stabiler und effizienter zu machen, stehen nun deutlich tiefgreifendere Änderungen an, die direkt ansetzen bei der Verarbeitung von Transaktionen und der Rolle der Validatoren. Das übergeordnete Ziel bleibt dabei unverändert: Ethereum soll langfristig skalieren, ohne Dezentralisierung oder Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Die geplanten Hard Forks Glamsterdam und Heze-Bogota markieren wichtige Zwischenschritte auf diesem Weg und bereiten den Boden für die nächste Entwicklungsphase.
