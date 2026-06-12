Das Krypto-Projekt Cosmos hat seine Infrastruktur zuletzt weiter ausgebaut. Der ATOM-Kurs reagiert mit deutlichen Gewinnen – wie geht es weiter?

Cosmos hebt ab: Wie weit kann ATOM noch steigen?

Cosmos hebt ab: Wie weit kann ATOM noch steigen?

Cosmos zählt aktuell zu den stärkeren Altcoins am Markt. Der ATOM-Kurs gewinnt auf Tagessicht knapp sieben Prozent, auf Wochensicht summiert sich ein Plus von rund 15 Prozent. Rückenwind erhält das Projekt dabei nicht nur vom Marktumfeld. Zuletzt gab Cosmos jüngst mehrere strategische Entwicklungen bekannt, die vor allem auf die technische Infrastruktur abzielen.

New release: Cosmos Ledger release family 2026.1



– 2,000+ TPS sustained

– <1 sec block times

– Better stability under load

– Improved observability and compatibility boundaries

– New enterprise features for teams that need enterprise-grade governance, control, and auditability.… pic.twitter.com/Nl9rWcCjO8 — Cosmos – The Interchain ⚛️ (@cosmos) May 15, 2026

So übernimmt Cosmos Labs die Produktpalette von Mintscan, einem der wichtigsten Analyse- und Infrastruktur-Anbieter im Cosmos-Ökosystem. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Cosmos der Blockchain Advisory Group des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) beigetreten ist. Zudem arbeitet das Projekt an der Leistungsfähigkeit seines Netzwerks: Mit der neuen Release-Familie 2026.1 sollen auf mehr als 2.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden können. Cosmos spricht von einer deutlichen Verbesserung bei Skalierbarkeit, Stabilität und Upgrade-Fähigkeit.

Aufwärtstrend bleibt intakt

Auch charttechnisch zeigt sich ATOM derzeit in robuster Verfassung. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,97 und 2,04 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei knapp zwei US-Dollar, die übergeordnete Struktur bleibt konstruktiv.

Auffällig ist eine Serie höherer Hochs und höherer Tiefs, die sich seit Anfang Juni herausgebildet hat. Gleichzeitig notiert der Kurs weiterhin oberhalb des EMA-20 bei rund 1,89 US-Dollar. Solange diese Zone verteidigt wird, spricht technisch wenig gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Rallye läuft warm

Nach dem starken Anstieg mehren sich allerdings erste Anzeichen einer Überhitzung. Der RSI liegt inzwischen bei rund 75 Punkten und signalisiert ein überkauftes Marktumfeld. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Korrektur unmittelbar bevorsteht. Es zeigt jedoch, dass die Luft nach oben kurzfristig dünner wird.

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Gleichzeitig haben sich die Bollinger-Bänder deutlich ausgeweitet, was auf steigende Schwankungen hindeutet. Nach mehreren starken Tagen dürfte ATOM daher zunehmend anfälliger für Rücksetzer werden.

Diese Marken entscheiden jetzt

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 1,98 US-Dollar die erste wichtige Unterstützung. Darunter rückt die Zone um 1,83 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bleibt zunächst das jüngste Hoch bei 2,03 US-Dollar entscheidend. Gelingt hier der Ausbruch, könnten die Bereiche zwischen 2,12 und 2,30 US-Dollar als nächste Zielzone dienen.

Bullishes Szenario

Das bullische Szenario bleibt mit rund 35 Prozent Wahrscheinlichkeit in Reichweite. Dafür müsste ATOM den Widerstand bei 2,03 US-Dollar nachhaltig überwinden und diesen Ausbruch mit steigendem Volumen bestätigen. In diesem Fall könnte die Bewegung in Richtung 2,25 bis 2,30 US-Dollar fortgesetzt werden. Unterstützend wirken würde ein weiterhin hoher RSI sowie ein steiler ansteigender EMA-20.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt ein bearishes Szenario mit etwa 25 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Fällt der Kurs unter die Unterstützung bei 1,98 US-Dollar und verliert anschließend auch den EMA-20, dürfte sich die Korrektur ausweiten. In diesem Fall wären Rückläufe in Richtung 1,76 US-Dollar und im weiteren Verlauf sogar bis in den Bereich um 1,65 US-Dollar denkbar.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.