Gefälschte Ticketportale, Wettbetrug und WM-Memecoins: Krypto-Betrüger nutzen die Fußball-Weltmeisterschaft, um Fans in die Falle zu locken.

"Sie warten nicht bis zum Anpfiff"

Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 warnen Experten vor einer Zunahme von Betrugsfällen. Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs nutzen Krypto-Betrüger das Großereignis, um potenzielle Opfer anzulocken. Die Analysten beobachten bereits mehrere Betrugsmaschen rund um die Weltmeisterschaft, darunter gefälschte Ticketplattformen, manipulierte Wettangebote und WM-bezogene Memecoins.

Besonders im Fokus stehen laut TRM gefälschte Ticketportale, die offizielle FIFA-Seiten oder Ticketbörsen nachahmen. Nutzer werden dort aufgefordert, Eintrittskarten mit Kryptowährungen zu bezahlen. In einem weiteren Fall versprachen Betrüger angebliches Insiderwissen über manipulierte Spielergebnisse gegen eine Vorauszahlung in Bitcoin. Zudem beobachten die Analysten erste Memecoins mit WM-Bezug, die von der Aufmerksamkeit rund um das Turnier profitieren sollen.

Betrüger bauen Infrastruktur Wochen im Voraus auf

“Kriminelle nutzen große Ereignisse und kulturelle Momente gezielt aus. Sie warten nicht bis zum Anpfiff, sondern bauen ihre Infrastruktur bereits Wochen im Voraus auf und skalieren sie, sobald die öffentliche Aufmerksamkeit ihren Höhepunkt erreicht”, erklärt Ari Redbord, Leiter für globale Politik bei TRM Labs.

Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang vier Wallet-Adressen identifiziert, die mit entsprechenden Betrugsversuchen in Verbindung stehen. Die bislang erfassten Beträge seien mit weniger als 1.700 US-Dollar zwar noch vergleichsweise gering. TRM erwartet jedoch, dass Umfang und Häufigkeit der Betrugsversuche mit fortschreitendem Turnier zunehmen werden.

Auch Behörden warnen vor entsprechenden Angeboten. Das FBI meldete bereits im Mai gefälschte FIFA-Webseiten, über die persönliche Daten abgegriffen und nicht existierende Tickets verkauft werden sollten. Die FIFA selbst rät Fans dazu, Eintrittskarten ausschließlich über offizielle Kanäle zu erwerben.