App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
1,94 T
Hyperliquid-Kurs50,29 0.94%
Bitcoin-Kurs54.950,04 0.83%
Ethereum-Kurs1.438,45 0.40%
XRP-Kurs0,976252 -0.19%
BNB-Kurs518,98 0.37%
Hyperliquid-Kurs50,29 0.94%
Solana-Kurs57,66 0.47%
TRON-Kurs0,272522 0.69%
Dogecoin-Kurs0,074461 -0.15%
Cardano-Kurs0,146542 0.13%
Zcash-Kurs355,71 -2.48%
Chainlink-Kurs6,80 0.90%
Pi Network-Kurs0,109884 0.69%
"Sie warten nicht bis zum Anpfiff" 

Krypto-Betrüger nehmen WM-Fans ins Visier

Gefälschte Ticketportale, Wettbetrug und WM-Memecoins: Krypto-Betrüger nutzen die Fußball-Weltmeisterschaft, um Fans in die Falle zu locken.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs54.950,04 0.83 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone in der Hand hält. Auf dem Display ist eine Ticketseite zur FIFA-Weltmeisterschaft zu sehen, inklusive FIFA-Logo, WM-Pokal und mehreren Ticketangeboten. Der Fokus liegt auf dem digitalen Ticketkauf, während der Hintergrund unscharf bleibt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die FIFA warnt vor Ticketkäufen über inoffizielle Plattformen

Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 warnen Experten vor einer Zunahme von Betrugsfällen. Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs nutzen Krypto-Betrüger das Großereignis, um potenzielle Opfer anzulocken. Die Analysten beobachten bereits mehrere Betrugsmaschen rund um die Weltmeisterschaft, darunter gefälschte Ticketplattformen, manipulierte Wettangebote und WM-bezogene Memecoins.

Besonders im Fokus stehen laut TRM gefälschte Ticketportale, die offizielle FIFA-Seiten oder Ticketbörsen nachahmen. Nutzer werden dort aufgefordert, Eintrittskarten mit Kryptowährungen zu bezahlen. In einem weiteren Fall versprachen Betrüger angebliches Insiderwissen über manipulierte Spielergebnisse gegen eine Vorauszahlung in Bitcoin. Zudem beobachten die Analysten erste Memecoins mit WM-Bezug, die von der Aufmerksamkeit rund um das Turnier profitieren sollen.

Lest auch
FIFA bestätigt Krypto-Börse Kraken wird Sponsor der Fußball-WM 2026

Betrüger bauen Infrastruktur Wochen im Voraus auf

“Kriminelle nutzen große Ereignisse und kulturelle Momente gezielt aus. Sie warten nicht bis zum Anpfiff, sondern bauen ihre Infrastruktur bereits Wochen im Voraus auf und skalieren sie, sobald die öffentliche Aufmerksamkeit ihren Höhepunkt erreicht”, erklärt Ari Redbord, Leiter für globale Politik bei TRM Labs.

Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang vier Wallet-Adressen identifiziert, die mit entsprechenden Betrugsversuchen in Verbindung stehen. Die bislang erfassten Beträge seien mit weniger als 1.700 US-Dollar zwar noch vergleichsweise gering. TRM erwartet jedoch, dass Umfang und Häufigkeit der Betrugsversuche mit fortschreitendem Turnier zunehmen werden.

Auch Behörden warnen vor entsprechenden Angeboten. Das FBI meldete bereits im Mai gefälschte FIFA-Webseiten, über die persönliche Daten abgegriffen und nicht existierende Tickets verkauft werden sollten. Die FIFA selbst rät Fans dazu, Eintrittskarten ausschließlich über offizielle Kanäle zu erwerben.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Grabstein mit einem Bitcoin-Symbol
Meinungs-ECHOBitcoin ist tot – und das ist auch gut so
Ein Ethereum-Logo leuchtet über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven.
KursanalyseEthereum-Kurs: Technische Erholung oder Ende des Abverkaufs?
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
On-Chain-AnalyseXRP-Kurs schwächelt: Ist das jetzt die große Kaufchance?
Beldex
0,066182
28.00%
Audiera
7,40
22.11%
Venice Token
14,23
12.01%
​​Stable
0,031611
8.81%
Internet Computer
2,09
8.36%
Flare
0,006823
6.28%
Jupiter
0,147207
6.12%
Midnight
0,030124
5.75%
Provenance Blockchain
0,008694
5.26%
Pump.fun
0,001315
5.25%
Monero
294,63
-12.49%
DeXe
16,68
-11.17%
Worldcoin
0,407523
-4.10%
Stellar
0,160444
-3.09%
Hedera
0,066614
-2.83%
Zcash
355,71
-2.48%
NEAR Protocol
1,73
-1.80%
Quant
57,27
-1.79%
Ethereum Classic
6,16
-1.52%
Toncoin
1,44
-1.22%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren