Die FIFA hat ihr erstes großes Krypto-Sponsoring für die kommende Fußball WM verkündet. Den Zuschlag erhält die Krypto-Börse Kraken.

Die Krypto-Börse Kraken wird offizieller Partner der FIFA Fußball WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Ziel der Partnerschaft ist es, Fußballfans in Nordamerika und Europa über digitale Vermögenswerte zu informieren und deren Nutzung zu fördern. Dazu planen die Kooperationspartner mehrere Aktionen. Den Auftakt bildet das “FIFA World Cup 2026 Concert” am 10. Juni.

Arjun Sethi, Co-CEO von Kraken und dessen Muttergesellschaft Payward, freut sich über die Partnerschaft: „Fußball ist das Einzige, was den gesamten Planeten gleichzeitig bewegt. Sieben Wochen lang werden sechs Milliarden Menschen das Spiel verfolgen, über alle Grenzen und Sprachen hinweg. So sollte auch Geld funktionieren.“ Die Weltmeisterschaft sei für Kraken eine Gelegenheit, die Vorteile eines offenen Finanzsystems einem breiten Publikum näherzubringen.

Auch die FIFA hebt den Innovationsgedanken der Zusammenarbeit hervor. FIFA-Chief-Business-Officer Romy Gai erklärte, man freue sich auf die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das den Fokus auf Technologie und Innovation teile. Ziel sei es, neue Möglichkeiten für die Fan-Interaktion zu schaffen und das Erlebnis rund um die Weltmeisterschaft auszubauen.

Bereits zweite große Krypto-Kooperation für die FIFA für eine WM

Für die FIFA ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit einem Krypto-Unternehmen. Schon bei der Fußball WM 2022 in Katar ging der Verband mehrere Kooperationen mit Krypto-Unternehmen ein. Neben der Krypto-Börse Crypto.com und dem Netzwerk Algorand stand damals auch eine eigene NFT-Plattform im Fokus.

Aber auch Kraken ist nicht unerfahren, was das Fußballsponsoring betrifft. Bereits in der Vergangenheit kooperierte die Krypto-Börse unter anderem mit Atlético Madrid, Tottenham Hotspur und RB Leipzig.