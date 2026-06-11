Nach Millioneninvestment der Wall Street: Wie hoch kann Morpho jetzt steigen?

Nach Millioneninvestment der Wall Street: Wie hoch kann Morpho jetzt steigen?

Der Morpho-Kurs reagierte gestern deutlich auf die jüngste Finanzierungsrunde des DeFi-Protokolls und stieg um über 10 Prozent. Morpho hat 175 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Projekt seine Infrastruktur für institutionelle Kreditmärkte ausbauen. Das Protokoll positioniert sich damit zunehmend als technischer Baustein für Banken, Vermögensverwalter und Fintechs, die eigene Lending-Produkte auf Blockchain-Basis entwickeln wollen. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der jüngste Kurssprung erst der Auftakt einer größeren Aufwärtsbewegung ist oder ob nach dem starken Plus zunächst Gewinnmitnahmen drohen.

Morpho in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Morpho-Kurs in einer Spanne von 1,93 bis 2,17 US-Dollar, basierend auf den letzten sechs 4-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,04 US-Dollar und damit rund 3,30 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden von 1,97 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,33 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 bei rund 1,93 US-Dollar und zeigt kurzfristig relative Stärke gegenüber dem Vortag. Die Hoch-Tief-Sequenz der letzten sechs Kerzen ist leicht positiv, da höhere Intraday-Hochs entstanden sind, einzelne Rücksetzer aber weiter sichtbar bleiben. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 2,03 US-Dollar und darunter bei 1,93 US-Dollar. Auf der Oberseite gelten 2,13 US-Dollar und 2,17 US-Dollar als zentrale Widerstände. Die Marktlage bleibt damit neutral bis leicht bullisch.

Angespannte Konsolidierung

Der RSI liegt bei etwa 59,00 und befindet sich damit im leicht bullischen Bereich, ohne bereits eine überkaufte Marktlage anzuzeigen. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung der Momentum-Balken, was kurzfristig auf Kaufdruck hindeutet. Für eine klar bullische Bestätigung müsste der RSI jedoch weiter in Richtung 65 steigen und der Kurs nachhaltig über 2,17 US-Dollar schließen.

Die Bollinger-Band-Breite beträgt rund 0,44 US-Dollar. Das spricht für erhöhte kurzfristige Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase, solange der Kurs nicht nachhaltig über 2,17 US-Dollar ausbricht. Fällt der Kurs dagegen unter 1,93 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall rücken Unterstützungsbereiche um 1,70 US-Dollar und 1,60 US-Dollar in den Vordergrund.

Kurzfristige Prognose für Morpho

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch. Der Kurs steht über dem EMA-20, das Momentum ist positiv und der RSI zeigt noch keine Überhitzung. Die erhöhte Volatilität mahnt jedoch zur Vorsicht. Unterstützungen liegen bei 2,03 US-Dollar und 1,93 US-Dollar. Widerstände liegen bei 2,13 US-Dollar und 2,17 US-Dollar.

Ein Ausbruch über 2,17 US-Dollar könnte weiteres Käuferinteresse auslösen und Kursziele im Bereich von 2,40 bis 2,60 US-Dollar eröffnen. Ein Bruch unter 1,93 US-Dollar dürfte dagegen stärkeren Verkaufsdruck auslösen. Anleger sollten daher auf eine bestätigte Bewegung über 2,17 US-Dollar oder unter 1,93 US-Dollar achten und Risikopositionen am EMA-20 sowie an den genannten Key Levels ausrichten.

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Szenarioanalyse

Das neutrale Szenario bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent das Basisszenario. In diesem Fall bewegt sich der Kurs weiter in einer Spanne von 1,95 bis 2,12 US-Dollar. Das Szenario wäre bei einem Rückfall unter 1,92 US-Dollar invalidiert. Entscheidend sind der EMA-20 bei rund 1,93 US-Dollar, die Bollinger-Mittellinie bei rund 1,91 US-Dollar und die Unterstützung bei 2,03 US-Dollar. Bestätigt wird dieses Szenario, wenn der Kurs seitlich in der genannten Spanne konsolidiert, der RSI unter 62 bleibt und der EMA-20 unter dem Kurs stabilisiert.

Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Dafür müsste der Kurs nachhaltig über 2,17 US-Dollar schließen. In diesem Fall lägen die nächsten Kursziele bei 2,40 bis 2,60 US-Dollar. Das Allzeithoch bei 4,17 US-Dollar bleibt ein langfristiger Referenzpunkt. Invalidiert wäre dieses Szenario bei einem Rückfall unter 1,99 US-Dollar. Als Trigger gelten ein bestätigter Schlusskurs über 2,17 US-Dollar, ein RSI-Anstieg über 65 und eine Fibonacci-Position oberhalb von 1,83 US-Dollar, wodurch der Aufwärtstrend bestätigt würde.

Das bearishe Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Dabei würde der Kurs in Richtung 1,60 bis 1,90 US-Dollar fallen. Invalidiert wäre dieses Szenario bei einem Anstieg über 2,12 US-Dollar. Ein Bruch der kurzfristigen Unterstützung bei 1,93 US-Dollar wäre das zentrale Warnsignal. Danach läge der nächste Unterstützungscluster im Bereich von 1,60 bis 1,70 US-Dollar. Das Bollinger-Unterband bei rund 1,69 US-Dollar dient als weitere Orientierung. Ausgelöst würde dieses Szenario, wenn der Kurs unter 1,93 US-Dollar fällt, der RSI unter 45 sinkt und der EMA-20 deutlich über dem Kurs liegt.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.