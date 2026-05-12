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KI gegen Krypto-Scams: Binance verhindert Milliardenverluste

Künstliche Intelligenz hat zu einer neuen Welle an Cyberbedrohungen geführt. Binance will Milliarden an Nutzergeldern gerettet haben – mit KI.

Moritz Draht
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Binance setzt verstärkt auf KI im Kampf gegen Krypto-Betrug

Mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz nehmen auch Betrugsversuche im Krypto-Sektor deutlich zu. Binance hat nach eigenen Angaben zwischen Anfang 2025 und März 2026 Nutzervermögen im Wert von 10,53 Milliarden US-Dollar vor Betrug und Scams geschützt. Dafür seien mehr als 24 KI-gestützte Sicherheitsinitiativen und über 100 Modelle eingesetzt worden.

Insgesamt habe die Krypto-Börse nach eigenen Angaben mehr als 5,4 Millionen Nutzer vor Betrugsfällen geschützt und rund 36.000 verdächtige Wallet-Adressen gesperrt. Allein im ersten Quartal 2026 habe das Unternehmen 22,9 Millionen Phishing- und Betrugsversuche erkannt.

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KI-Bedrohung nimmt zu

“Betrugsversuche und Sicherheitslücken, die auf KI basieren, nehmen zu”, erklärte Binance in einem Blogbeitrag. Besonders Deepfakes, gefälschte Plattformen und Phishing-Angriffe würden zunehmend professioneller eingesetzt. Nach Angaben der Börse laufen inzwischen 57 Prozent der Betrugserkennung über KI-Systeme.

Laut Binance wurde die Identitätsprüfung erweitert, um KI-generierte Fake-Identitäten und Deepfakes besser zu erkennen. Die Börse setze verstärkt Bilderkennung ein, um gefälschte Zahlungsnachweise zu identifizieren. Echtzeit-Sprachanalysen sollen zudem typische Betrugsmuster in Chats und Nachrichten erkennen.

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