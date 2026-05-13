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12-Monats-Tief: Handelsvolumen auf Solana bricht weiter ein

Solana verliert seinen Vorsprung gegenüber Ethereum beim DEX-Volumen. Beide Netzwerke liegen inzwischen fast gleichauf.

Johannes Dexl
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Solana-Kurs77,78 -3.38 %
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Solana vor einem fallenden, rötlich gefärbten Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Wie geht es jetzt weiter für Solana?

Solanas Handelsvolumen auf dezentralen Exchanges ist in den vergangenen Monaten deutlich geschrumpft. Die Layer-1 von Gründer Anatoly Yakovenko kommt beim monatlichen DEX-Volumen derzeit nur noch auf rund 94 Prozent des Ethereum-Volumens. Damit liegt der Wert auf einem 12-Monats-Tief. Im Januar 2026 hatte Solana noch einen Spitzenwert von 218 Prozent erreicht. In absoluten Zahlen nähern sich die beiden Netzwerke inzwischen also stark an. Beide Chains verarbeiten derzeit rund 45 Milliarden US-Dollar an monatlichem DEX-Volumen.

Solanas DEX-Handelsvvolumen in rot im Vergleich zu dem von Ethereum in blau |
Quelle: DeFiLlama

Ethereum versus Solana

Ethereum bleibt in dieser Phase vor allem wegen der Struktur seines Volumens vergleichsweise stabil. Der hohe TVL und die starke institutionelle Präsenz sorgen für eine robustere Marktstruktur. Auf der Blockchain von Mitgründer Vitalik Buterin dominieren vor allem klassische DeFi-Anwendungen und Stablecoin-Handel. Diese Bereiche reagieren auf nachlassende Spekulation meist deutlich weniger empfindlich als kurzfristige Retail-Trends.

Solana punktet dagegen weiterhin mit niedrigen Gebühren und hohem Durchsatz. Gerade bei Memecoins oder einer möglichen Rückkehr des AI-Agent-Narrativs bleibt das Netzwerk deshalb gut positioniert.

Entscheidend wird nun, ob Solana sein aktuelles Volumenniveau halten kann oder weiter gegenüber Ethereum verliert. Stabilisiert sich der Wert rund um das aktuelle Niveau und beginnt die BTC-Dominanz zu fallen, könnte das ein frühes Signal für eine Rückkehr spekulativen Kapitals sein. In diesem Szenario dürfte Solana wegen seiner starken Retail-Basis besonders früh profitieren. Kurzfristig sind bei SOL folgende Kursmarken entscheidend.

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