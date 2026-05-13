In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Bitcoin-Anleger der Fiat-Todesspirale dauerhaft entkommen können
- Welche Rolle KI für die Bitcoin-Kursentwicklung und finanzielle Freiheit spielt
- Warum ein Bitcoin-OG trotzdem vor den BTC-besicherten Krediten warnt
In der Welt der Bitcoin-Maximalisten gilt die absolute Beschränkung auf 21 Millionen BTC als unantastbares Heiligtum. Doch für den langfristigen Vermögensaufbau wird womöglich eine andere Zahl entscheidend: 0,21. Brad Long zufolge markiert dieser Betrag den mathematischen Wendepunkt, der Investoren innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen soll. Sein Ansatz bricht mit traditionellen Entnahmestrategien und setzt auf eine radikale Verknüpfung von Asset-Knappheit und modernem Kreditwesen. Doch wie realistisch ist das Szenario der Frührente dank Bitcoin?
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