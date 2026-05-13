Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin für acht Milliarden Menschen. Warum 0,21 BTC die mathematische Grenze für finanzielle Freiheit werden könnten.

Bitcoin-Frührente erklärt: Warum schon 0,21 BTC reichen könnten

Bitcoin-Frührente erklärt: Warum schon 0,21 BTC reichen könnten

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In der Welt der Bitcoin-Maximalisten gilt die absolute Beschränkung auf 21 Millionen BTC als unantastbares Heiligtum. Doch für den langfristigen Vermögensaufbau wird womöglich eine andere Zahl entscheidend: 0,21. Brad Long zufolge markiert dieser Betrag den mathematischen Wendepunkt, der Investoren innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen soll. Sein Ansatz bricht mit traditionellen Entnahmestrategien und setzt auf eine radikale Verknüpfung von Asset-Knappheit und modernem Kreditwesen. Doch wie realistisch ist das Szenario der Frührente dank Bitcoin?

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