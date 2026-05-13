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Bitcoin-Frührente erklärt: Warum schon 0,21 BTC reichen könnten

Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin für acht Milliarden Menschen. Warum 0,21 BTC die mathematische Grenze für finanzielle Freiheit werden könnten.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Bitcoin-Experte Brad Long erklärt, warum 0,21 BTC reichen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Bitcoin-Anleger der Fiat-Todesspirale dauerhaft entkommen können
  • Welche Rolle KI für die Bitcoin-Kursentwicklung und finanzielle Freiheit spielt
  • Warum ein Bitcoin-OG trotzdem vor den BTC-besicherten Krediten warnt

In der Welt der Bitcoin-Maximalisten gilt die absolute Beschränkung auf 21 Millionen BTC als unantastbares Heiligtum. Doch für den langfristigen Vermögensaufbau wird womöglich eine andere Zahl entscheidend: 0,21. Brad Long zufolge markiert dieser Betrag den mathematischen Wendepunkt, der Investoren innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen soll. Sein Ansatz bricht mit traditionellen Entnahmestrategien und setzt auf eine radikale Verknüpfung von Asset-Knappheit und modernem Kreditwesen. Doch wie realistisch ist das Szenario der Frührente dank Bitcoin?

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