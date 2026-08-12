Der UNI-Kurs ist in den vergangenen 24 Stunden um zehn Prozent eingebrochen. Neue Entwicklungen bei Uniswap könnten dem Token nun jedoch wieder Rückenwind geben. Was sagt der Chart?

Uniswap stürzt ab: Diese Marke entscheidet jetzt über den UNI-Kurs

Uniswap stürzt ab: Diese Marke entscheidet jetzt über den UNI-Kurs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Uniswap hat ein neues Onchain-Auktionssystem für Token auf Avalanche eingeführt. â³

Der UNI-Kurs steht unter Druck und zeigt eine bärische Marktlage. â³

Prognosen deuten auf verschiedene Szenarien für die Kursentwicklung hin.

Unterstützung und Widerstände sind entscheidend für die kurzfristige Stabilität des Kurses. â³

Uniswap bringt sein Onchain-Auktionssystem für Token auf Avalanche. Die sogenannten Continuous Clearing Auctions sind seit dem gestrigen 11. August verfügbar. Projekte können darüber Token verkaufen, einen einheitlichen Marktpreis ermitteln und anschließend Liquidität auf Uniswap v4 bereitstellen.

So funktionieren die neuen Uniswap-Auktionen

Gebote werden über mehrere Blöcke gesammelt. Alle erfolgreichen Teilnehmer zahlen anschließend denselben finalen Preis. Das Modell soll insbesondere verhindern, dass Bots einzelne Gebote gezielt überbieten. Bereits im Juli wurde das System auf der Robinhood Chain eingeführt.

Der UNI-Kurs steht derweil unter Verkaufsdruck. Das Open Interest fiel gemeinsam mit dem Kurs deutlich, während das Spot-Handelsvolumen um 152 Prozent stieg. Das spricht für die Auflösung gehebelter Positionen. Auch Gewinnmitnahmen dürften eine Rolle spielen. Doch wie wird sich der Kurs in Zukunft entwickeln?

UNI-Kurs: Das bewegt Uniswap jetzt

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 3,807 USD (High) und 3,453 USD (Low) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3,525 USD und damit unter dem Schlusskurs des Vortags (3,753 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2.201.813.025 USD.

Uniswap sinkt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (3,834 USD) und zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit den Juli-Spitzen. Naheliegende Unterstützung liegt am jüngsten Tief bei 3,453 USD, unmittelbare Widerstände sind 3,807 USD (aktuelles Tageshoch) und der EMA-20 bei 3,834 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage als bärisch einzuschätzen.

Markt befindet sich in Konsolidierungsphase

Der RSI (14) notiert bei circa 37,2 und signalisiert schwaches Momentum. Das Histogramm zeigt eine Verringerung der negativen Balken, was auf langsam nachlassenden Abwärtsdruck hinweist.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,661 USD (Upper 4,223 USD − Lower 3,562 USD), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit angespannter Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Uniswap-Prognose: Das erwartet Anleger jetzt

Neutrales Szenario: UNI stabilisiert sich

Im neutralen Szenario bewegt sich UNI kurzfristig zwischen 3,45 und 3,70 US-Dollar. Entscheidend ist, dass sich der UNI-Kurs über 3,50 US-Dollar stabilisiert. Gleichzeitig sollte der RSI zwischen 35 und 45 konsolidieren, ohne dass sich die Bollinger-Bänder deutlich ausweiten. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei 45 Prozent.

Bullishes Szenario: Erholung bis 4,30 US-Dollar

Für eine stärkere Erholung müsste UNI zunächst den EMA 20 bei 3,834 US-Dollar zurückerobern. Gelingt ein Tages- und 4-Stunden-Schluss oberhalb dieser Marke bei einem RSI von mehr als 50 und steigendem Volumen, liegen die nächsten Kursziele zwischen 3,84 und 4,30 US-Dollar. Der Fibonacci-Widerstand bei 4,148 US-Dollar bildet dabei eine weitere Hürde. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent.

Bearishes Szenario: Rückgang bis 2,70 US-Dollar

Fällt UNI unter die Unterstützung bei 3,453 US-Dollar, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken. Ein Schlusskurs unter dieser Marke bei einem RSI unter 30 und einer dynamischen Ausweitung der Bollinger-Bänder würde das bearishe Szenario bestätigen. In diesem Fall liegt das Kursziel zwischen 3,10 und 2,70 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 35 Prozent.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.