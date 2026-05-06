Das erste Quartal 2026 setzt ein klares Signal am Markt. Firmen bauen ihre Bitcoin-Positionen deutlich aus und treiben die Entwicklung voran.

Unternehmen haben im ersten Quartal 2026 so viele Bitcoin gekauft wie noch nie zuvor. Laut Daten von Bitwise Asset Management summieren sich die gesamten Bestände börsennotierter Firmen inzwischen auf rund 1,15 Millionen BTC. Das entspricht einem Anstieg von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und etwa 5,47 Prozent des gesamten BTC-Angebots.

Würde sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen? / Quelle: Bitwise

Allein im ersten Quartal kamen 50.351 Bitcoin neu hinzu. Damit liegt Q1 2026 leicht über dem bereits starken vierten Quartal 2025 und markiert das bislang dynamischste Wachstum bei Unternehmensbeständen. Insgesamt halten derzeit 187 börsennotierte Firmen Bitcoin, was einem leichten Rückgang von 2,09 Prozent entspricht.

Unternehmen setzen weiter auf Bitcoin

Angeführt wird die Liste weiterhin von Strategy (ehemals MicroStrategy), das inzwischen 818.334 Bitcoin hält und seine Position weiter ausgebaut hat. Dahinter folgen Unternehmen wie Twenty One Capital und weitere bekannte Player aus dem Mining- und Finanzsektor. Die Konzentration großer Bestände bei wenigen Firmen bleibt damit ein prägendes Merkmal.

Der Gesamtwert aller Unternehmensbestände liegt bei rund 77 Milliarden US-Dollar. Grundlage ist ein BTC-Preis von 67.805 US-Dollar zum Stichtag der Erhebung. Die Zahlen zeigen, dass Unternehmen trotz Kursschwankungen weiter Kapital in Bitcoin allokieren und ihre Positionen strategisch ausbauen.

Parallel dazu hat sich auch das Marktumfeld zuletzt deutlich aufgehellt. BTC konnte zu Wochenbeginn erneut die Marke von 80.000 US-Dollar überschreiten. Auch die klassischen Finanzmärkte zeigen Stärke. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq notieren auf Allzeithoch.

Viele Marktteilnehmer setzen darauf, dass die Krypto-Leitwährung von dieser Entwicklung profitieren könnte. Die steigende Nachfrage durch Unternehmen gilt dabei als wichtiger Faktor, der dem Markt zusätzlichen Rückenwind geben könnte.

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