Starke Fundamentaldaten sind heute kein Garant für steigende Altcoin-Kurse. Warum das so ist und worauf es für Projekte in Zukunft ankommen wird.

Der Kryptomarkt hat sich verändert. Lange Zeit reichte es Altcoin-Projekten, ein starkes Narrativ zu identifizieren und früh aufzuspringen. Ob DeFi, NFTs, KI oder zuletzt Real World Assets: Wer das richtige Thema zur richtigen Zeit erkannte, konnte überdurchschnittliche Renditen erzielen. Doch dieses Spiel wird schwieriger. Narrative werden schneller eingepreist, ihre Lebenszyklen verkürzen sich und die Kapitalrotation zwischen Sektoren ist deutlich dynamischer geworden. Gleichzeitig hat sich der Markt strukturell verändert. Mit ETFs fließt Kapital nicht mehr automatisch von großen in kleinere Coins. Das wirft eine zentrale Frage auf: Warum spiegeln Krypto-Preise oft nicht das wider, was fundamental im Hintergrund passiert?

Das RWA-Paradox: Nutzung steigt, Token nicht

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte gilt als eines der größten Narrative der kommenden Jahre. Institutionen wie BlackRock bringen mit Produkten wie BUIDL tokenisierte US-Staatsanleihen auf die Blockchain. Börsen und Finanzinfrastrukturanbieter bauen aktiv On-Chain-Lösungen auf.

Auch Projekte wie Ondo zeigen starke Fundamentaldaten. Milliarden an gebundenem Kapital, institutionelle Partner und reale Anwendungsfälle. Und dennoch handelt der Token deutlich unter seinem Allzeithoch. Eine häufige Erklärung lautet, dass der wirtschaftliche Wert am Token vorbeifließt. Die Nachfrage richtet sich auf das tokenisierte Asset selbst und nicht auf den nativen Token des Protokolls. Die Infrastruktur wird genutzt, aber der Token verdient nicht automatisch daran mit.

Dieser Punkt ist nicht falsch. Viele Altcoins haben genau dieses strukturelle Problem. Der wirtschaftliche Kreislauf schließt den Token nicht ein. Selbst wenn eine Plattform stark genutzt wird, entsteht kein direkter Wert für Tokenhalter. Damit rückt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Fließt ein Teil der Wertschöpfung zurück in den Token?

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Drei Punkte, die Altcoin-Preise heute bestimmen

Erstens werden Altcoins oft zu statisch betrachtet. Projekte entwickeln sich weiter, und ihre Tokenomics verändern sich mit der Zeit. Ein Token wie Ondo, der heute nur Governance-Funktion hat, kann morgen stärker an den Wertstrom gekoppelt sein.

Auch Ethereum wird häufig unterschätzt. Zwar profitiert ETH nicht direkt vom steigenden RWA-TVL, doch jede Transaktion erzeugt Nachfrage nach Gas. Seit EIP-1559 wird ein Teil davon verbrannt. Nutzung wirkt damit indirekt auf den Token, auch wenn dieser Effekt aktuell noch begrenzt ist und ein Teil der Aktivität auf Layer-2‑Lösungen stattfindet.

Zweitens spielen Narrative weiterhin eine zentrale Rolle. Kryptomärkte bewerten nicht nur aktuelle Cashflows, sondern vor allem Erwartungen. Wenn ein Protokoll als zukünftige Schlüssel-Infrastruktur wahrgenommen wird, fließt Kapital oft schon früh in den Token. Dieses Prinzip kennt man auch von traditionellen Märkten. Wenn ein Unternehmen über seinem bilanziellen Wert gehandelt wird, spiegelt das die Erwartung zukünftiger Entwicklungen wider. Im Kryptomarkt ist diese “Prämie” oft weniger greifbar, weil sie stärker an Narrative und potenzielle Nutzung gekoppelt ist.

Drittens lassen sich Krypto-Preise nicht isoliert betrachten. Ein starker Drawdown bei einem einzelnen Altcoin ist häufig kein projektspezifisches Problem, sondern Teil eines übergeordneten Marktzyklus. Kennzahlen wie TVL, aktive Adressen oder Market Cap liefern wichtige Hinweise, greifen aber allein zu kurz. Sie bilden vor allem die Dynamik innerhalb der Krypto-Bubble ab, nicht jedoch den größeren Kontext eines sich entwickelnden globalen Kapitalmarkts.

Der Paradigmenwechsel: Wie sieht der Altcoin der Zukunft aus?

Faktor 1: Weg vom Frühphasenmodell

Um zu verstehen, wohin sich Altcoins entwickeln, hilft ein Blick auf etablierte Infrastrukturmodelle.

In den 1970er Jahren baute Visa eines der ersten elektronischen Systeme für Kreditkartenzahlungen auf. In der Anfangsphase ging es vor allem darum, ein Netzwerk aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und Nutzung zu generieren. Einnahmen entstanden zwar bereits, waren aber zunächst stärker an die Bereitstellung der Infrastruktur gekoppelt.

Erst später entwickelte Visa daraus ein hochprofitables Modell, bei dem das Unternehmen direkt an jeder Transaktion verdiente. Je mehr Volumen über das Netzwerk floss, desto stärker wuchsen die Einnahmen, während die Kosten pro zusätzlicher Transaktion vergleichsweise gering blieben.

Viele Krypto-Protokolle befinden sich heute noch in dieser frühen Phase. Die Infrastruktur wird aufgebaut, Nutzer kommen hinzu und Liquidität fließt ins System. Der nächste Entwicklungsschritt beginnt dort, wo diese Verbindung hergestellt wird.

Das kann geschehen, indem ein Teil der Transaktionen oder anderer Prozesse im Protokoll als Einnahmequelle genutzt wird und dieser Wert über verschiedene Mechanismen auf den Token wirkt. Beispiele dafür existieren bereits. Hyperliquid nutzt Gebühren, um den eigenen Token zurückzukaufen. Sky (ehemals MakerDAO) verwendet Protokollüberschüsse ebenfalls für (optionale) Rückkäufe. Auch Ethereum hat mit dem Burn-Mechanismus einen indirekten Werttreiber etabliert.

Faktor 2: Regulierung

Viele Altcoins bewegten sich lange in einer Grauzone. Zu wenig Monetarisierung war wirtschaftlich problematisch, zu viel Monetarisierung konnte regulatorisch gefährlich werden, insbesondere im Hinblick auf den Howey-Test. Das führte dazu, dass viele Projekte ihre Tokenomics bewusst unvollständig hielten. Ein Beispiel ist Uniswap: Der sogenannte Fee Switch, also die Beteiligung von Tokenhaltern an Gebühren, wurde lange nicht aktiviert – aus Angst vor einer Einstufung als Wertpapier.

Mit neuen regulatorischen Rahmenwerken ändert sich diese Situation. In den USA schaffen Gesetze wie der GENIUS Act erstmals klare Regeln für Stablecoins. Parallel wird über die Marktstruktur und Zuständigkeiten von SEC und CFTC diskutiert. In Europa sorgt MiCAR für einheitliche Standards. Institutionen wie die DZ Bank oder große Geschäftsbanken bauen bereits aktiv Infrastruktur im Bereich digitaler Assets auf. Damit entsteht erstmals die Möglichkeit, funktionierende Wertmodelle auch regulatorisch sauber umzusetzen.

Faktor 3: Soziale Dimension

Neben Technologie und Tokenomics gibt es eine weitere, oft unterschätzte Komponente: die soziale Dimension. Tokens sind nicht nur Finanzinstrumente, sondern auch Identitätsmarker. Communitys organisieren sich, stimmen über Governance ab, halten Tokens über Jahre hinweg und entwickeln eine starke Bindung zu Projekten. Dieses kollektive Verhalten kann Projekte über lange Zeit stabilisieren – selbst in Phasen schwacher Fundamentaldaten. Memecoins zeigen, wie stark diese Dynamik sein kann: kaum Use Case, aber massive Community-Effekte. Für den Altcoin der Zukunft bedeutet das: Neben Funktionalität braucht es auch eine Community, die Aufmerksamkeit, Vertrauen und langfristige Nutzung trägt.

Fazit: Jagd nach dem Heiligen Gral?

Der Altcoin der Zukunft wird nicht mehr allein durch Narrative oder kurzfristige Aufmerksamkeit getragen. Er wird daran gemessen, ob er an seiner eigenen Nutzung mitverdient, ob sein Modell regulatorisch tragfähig ist und ob es ihm gelingt, eine starke Community aufzubauen, die das Netzwerk langfristig trägt. Entscheidend ist, dass diese Elemente zusammenpassen: ein überzeugendes Narrativ, ein funktionierendes Produkt und ein Token, der in den wirtschaftlichen Kreislauf integriert ist. Der Markt entwickelt sich in diese Richtung. Und genau darin liegt die Chance für Anleger, die bereit sind, tiefer einzutauchen und nach Coins zu suchen, die dieser Idealvorstellung näherkommen könnten.

Mehr über die Autorin MissCrypto findet sich auf ihrer Webseite.