Cardano vor Hard Fork: Rückenwind für den ADA-Kurs?

Cardano steht vor einem großen Netzwerk-Upgrade. Der ADA-Kurs steuert derweil auf einen entscheidenden Widerstand zu.

Cardano rückt mit der geplanten “van Rossem”-Hard Fork näher an das nächste große Netzwerk-Upgrade heran. Wie die Cardano-Organisation Intersect mitteilte, wurde die Hard Fork inzwischen im Preview-Testnetz eingereicht – ein wichtiger Zwischenschritt vor dem möglichen Mainnet-Rollout. Mit Node-Version 11.0.1 ging zudem die erste Software live, die den Übergang auf Protokollversion 11 technisch unterstützt.

ATTENTION 📣



The van Rossem Hard Fork GA has been submitted to the Preview test network today.https://t.co/a49iLgG3e3



Cardano Node version 11.0.1 Pre-Release is also now available. This version is an essential requirement to safely cross the hard fork. SPOs, DApps and… pic.twitter.com/UotUWDtuet — Intersect (@IntersectMBO) May 5, 2026

Das Upgrade soll vor allem die Leistung der Smart-Contract-Plattform Plutus verbessern, die Konsistenz des Ledgers stärken und zusätzliche Sicherheitsfunktionen auf Node-Ebene integrieren. Für Nutzer und Entwickler bleibt der Übergang vergleichsweise schlank: Da es sich um einen sogenannten “Intra-Era Hard Fork” handelt, ändert sich die grundlegende Struktur von Transaktionen nicht.

ADA zeigt kurzfristig stabile Aufwärtsstruktur

Am Markt zeigt sich der ADA-Kurs zuletzt stabil. Die Kryptowährung bewegt sich aktuell bei 0,2714 US-Dollar und damit leicht über dem Vortagesschluss. In den vergangenen Stunden etablierte der Coin eine Serie höherer Hochs und höherer Tiefs – ein typisches Signal für einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Solange ADA oberhalb des EMA-20 bei 0,2689 US-Dollar notiert, bleibt die technische Struktur konstruktiv.

Der RSI liegt derzeit bei 62,8 Punkten und signalisiert weiterhin solides Kaufinteresse, ohne bereits eine überhitzte Marktlage anzuzeigen. Gleichzeitig deutet die leicht nachlassende Dynamik im Momentum darauf hin, dass der Markt kurzfristig etwas an Tempo verliert.

Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 0,2689 US-Dollar als erste wichtige Unterstützung. Darunter rückt das Fibonacci-Level bei 0,2538 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite müssen die Bullen zunächst das jüngste Tageshoch bei 0,2736 US-Dollar überwinden. Gelingt anschließend ein Ausbruch über 0,2788 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen, könnte sich die Aufwärtsbewegung deutlich beschleunigen. Fällt ADA hingegen unter den EMA-20 zurück, droht eine erneute Schwächephase in Richtung 0,2538 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario dürfte ADA zunächst weiter zwischen 0,266 und 0,278 US-Dollar konsolidieren. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 0,2689 US-Dollar notiert und der RSI im stabilen Bereich zwischen 50 und 65 bleibt, spricht die technische Lage für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung. Kritisch würde es erst unterhalb von 0,2538 US-Dollar.

Bullishes Szenario

Für ein bullisches Szenario müsste ADA das bisherige Swing-High bei 0,2788 US-Dollar nachhaltig überwinden. Gelingt der Ausbruch mit steigendem Volumen und weiter positivem Momentum, rückt ein Anstieg in Richtung 0,32 US-Dollar in den Bereich des Möglichen.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario aktiviert sich dagegen bei einem Bruch der Unterstützung bei 0,2538 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 0,24 US-Dollar ausweiten. Zusätzliche Schwäche würde ein RSI unterhalb der 50er-Marke signalisieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Melt-Up statt Crash? Warum Bitcoin jetzt steigen könnte