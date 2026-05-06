IBIT und Co. verzeichnen fast eine Milliarde US-Dollar Zuflüsse in zwei Tagen. Auch Altcoin ETFs ziehen wieder kräftig an.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen wieder kräftige Zuflüsse. Innerhalb von zwei Handelstagen flossen knapp eine Milliarde US-Dollar in die Produkte. Parallel dazu kletterte Bitcoin zurück über die Marke von 80.000 US-Dollar.

Allein am Dienstag kamen laut Daten von SoSoValue 467,4 Millionen US-Dollar hinzu. Bereits am Montag hatten die Bitcoin ETFs Nettozuflüsse von 532 Millionen US-Dollar verbucht. Zusammengenommen ergibt sich damit ein Plus von mehr als 999 Millionen US-Dollar.

ETF-Nachfrage zieht wieder an

Der jüngste Kapitalzufluss setzt eine bereits starke Entwicklung fort. Im April hatten die Produkte insgesamt 1,97 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen eingesammelt. Seit dem 1. Mai belaufen sich die Zuflüsse bereits auf 1,63 Milliarden US-Dollar. Die kumulierten Nettozuflüsse steigen dadurch auf 59,7 Milliarden US-Dollar, das verwaltete Vermögen liegt bei rund 109 Milliarden US-Dollar. Das ist der höchste Stand in diesem Jahr.

Die ETF-Nachfrage zieht damit in einer Phase wieder an, in der Bitcoin nach einer längeren Schwächephase deutlich Boden gutmacht. Bemerkenswert ist die Entwicklung zudem vor dem Hintergrund jüngster Aussagen von Michael Saylor. Dieser hatte mögliche Bitcoin-Verkäufe von Strategy zur Bedienung von Dividenden angedeutet. Für viele Marktbeobachter ist das ein Bruch mit Saylors bisheriger Linie “Never sell your Bitcoin”.

Zuflüsse erfassen auch Altcoin ETFs

Doch nicht nur Bitcoin ETFs verzeichnen wieder Zuflüsse. Auch Altcoin-Produkte legten zu. Ethereum ETFs kamen am Dienstag auf 97,6 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. XRP-Fonds verbuchten 11,3 Millionen US-Dollar, Solana-Produkte 1,7 Millionen US-Dollar.

Dogecoin-ETFs sammelten rund 400.000 US-Dollar ein. Das war der erste Tageszufluss seit dem 27. April. Die kumulierten Zuflüsse der DOGE-Produkte steigen damit auf mehr als zehn Millionen US-Dollar, das verwaltete Vermögen liegt bei 14 Millionen US-Dollar.

Für den Markt sind die Zuflüsse ein wichtiges Signal. Die Rallye über 80.000 US-Dollar wird damit nicht nur vom Spot-Markt getragen, sondern zunehmend von regulierten Anlageprodukten.