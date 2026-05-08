Steht die Trump-Plattform vor dem Aus? Donald Jr. spricht über World Liberty Financial. Was dem WLFI-Kurs jetzt bevorsteht.

Bricht Trumps Krypto-Plattform zusammen? Das sagt der WLFI-Kurs jetzt

Bricht Trumps Krypto-Plattform zusammen? Das sagt der WLFI-Kurs jetzt

Donald Trump Jr. tritt den Gerüchten über ein baldiges Ende der Krypto-Plattform World Liberty Financial (WLFI) entschieden entgegen. Bei einem Auftritt auf der Consensus-Konferenz in Miami bezeichnet er Berichte über einen Rückzug der Trump-Familie als gezielte Falschinformationen. “Es werden Geschichten erfunden. Sie werden gesteuert und basieren auf Bot-Farmen”, so der Sohn des US-Präsidenten.

Love watching this all unfold. Thanks to my friend @davidwachsman for helping set the record straight for @worldlibertyfi! Listen to @ZachWitkoff and @DonaldJTrumpJr on thr stage here at @consensus2026! pic.twitter.com/VCPW4NlyTY — Yitzy Hammer (@ijhammer) May 7, 2026

Hinter den Kulissen eskaliert zudem ein juristischer Konflikt mit Tron-Gründer Justin Sun. WLFI hat in Florida Klage wegen Verleumdung eingereicht und wirft Sun vor, durch den Einsatz von Influencern und Bots gezielt Unwahrheiten verbreitet zu haben.

Der Kurs scheint sich für dieses Geplänkel nicht zu interessieren. Zumindest auf Tagessicht schießt WLFI mit rund sieben Prozent gen Norden. Doch ist der Ausbruch auch nachhaltig? Das lest ihr in der nachfolgenden Kursanalyse.

WLFI-Kurs: So steht es um den Trump-Coin

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,0721 USD (Tief) und 0,0754 USD (Hoch) basierend auf den letzten Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,0752 USD und damit über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,0733 USD), was eine kurzfristige Aufwärtsbewegung zeigt. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 2.359.587.076 USD und ordnet den Coin im Mid‑Cap‑Bereich ein.

Der WLFI-Kurs steigt I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA‑20 (0,0694 USD) und bildet zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristig bullisch ist. Erste Unterstützung ist das jüngste Tief bei 0,0721 USD, gefolgt vom EMA‑20 rund 0,0694 USD; unmittelbare Widerstände liegen bei 0,0754 USD und 0,0763 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage positiv.

“Risiko für schnelle Fehlausbrüche”

Der RSI liegt bei 62,0 und signalisiert moderaten Aufwärtsdruck ohne klare Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine zunehmende positive Beschleunigung, was die kurzfristige Kursprognose stützt.

Die Bollinger‑Bänder weisen aktuell eine Breite von rund 0,02066 USD auf (Oberband 0,0764 USD ‑ Unterband 0,0557 USD), was erhöhte Schwankungen signalisiert. Der Markt ist angespannt; die Volatilität ist steigend und erhöht das Risiko für schnelle Fehlausbrüche.

WLFI-Prognose: Das erwartet den Trump-Coin

Die kurzfristige Prognose für WLFI am 08.05.2026 ist leicht bullisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,0721 USD und dem EMA‑20 bei rund 0,0694 USD, unmittelbare Widerstände bei 0,0754 USD und 0,0763 USD.

Neutrales Szenario

Der Kurs bewegt sich aktuell in einer Spanne zwischen 0,072 und 0,079 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei 50 Prozent. Solange der Support bei 0,0721 US-Dollar hält und der EMA-20 bei 0,0694 US-Dollar als Unterstützung fungiert, bleibt die Konsolidierung intakt. Ein RSI zwischen 50 und 65 spricht ebenfalls für eine stabile Seitwärtsbewegung. Erst ein Ausbruch über 0,0754 US-Dollar könnte neue Dynamik bringen.

Bullishes Szenario

Im bullischen Fall steigt der WLFI-Kurs in Richtung 0,08 bis 0,12 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 0,080 US-Dollar – idealerweise begleitet von steigendem Handelsvolumen. Der RSI müsste dabei über 65 steigen und das obere Bollinger-Band weiter nach oben verschieben. Mittelfristig rückt dann auch die psychologisch wichtige Marke von 0,100 US-Dollar in den Fokus.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario sieht einen Rückgang auf 0,05 bis 0,068 US-Dollar vor und besitzt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Kritisch wäre ein nachhaltiger Bruch unter den EMA-20 bei 0,0694 US-Dollar. Fällt der RSI unter 50 und nimmt das Verkaufsvolumen zu, dürfte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. Kurzfristig gilt die Zone um 0,0721 US-Dollar noch als wichtige Unterstützung, darunter drohen jedoch weitere Verluste.

Ein klarer Tagesschluss über 0,0800 USD würde eine bullische Fortsetzung wahrscheinlich machen; ein Bruch unter 0,0690 USD würde das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen. Für Dich: Manage Positionen mit engen Stops unter 0,069 USD und beobachte Volumen bei Ausbruchssignalen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.