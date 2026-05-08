Die Inflation steigt, das Leben wird teuer: Wie soll man da noch in Bitcoin investieren? Relai-CEO Julian Liniger erklärt, wie es klappt.

Viele Anleger jagen kurzfristigen Trends hinterher – doch gerade in unsicheren Zeiten zeigt sich, wie wichtig langfristiges Denken, finanzielle Bildung und ein klarer Investmentfokus wirklich sind. Warum setzen Schweizer Investoren häufiger auf Bitcoin statt auf spekulative Altcoins? Und was kann Deutschland von der innovationsfreundlichen Haltung der Schweiz lernen? Im Interview mit BTC-ECHO spricht Relai-CEO Julian Liniger über Unterschiede zwischen deutschen und Schweizer Anlegern, die aktuelle Marktlage und warum Bitcoin für ihn vor allem eines ist.

BTC-ECHO: Was können die deutschen Investoren von den Schweizer Investoren in Bezug auf Bitcoin lernen?

Julian Liniger: Die Schweizer sind stärker auf weniger Spekulation und mehr Sparen fokussiert. Also mehr Bitcoin und weniger Krypto habe ich das Gefühl. Sie verstehen dieses langfristige Investieren und sehen Bitcoin als Spartechnologie als digitales Gold. Entsprechend investieren sie auch viel in traditionelle harte Assets wie Gold und Immobilien. Deutsche haben zwar ebenfalls eine relativ hohe Sparquote, aber versuchen häufiger, schneller Rendite zu erzielen, etwa über Krypto oder riskantere Aktien. Was man von Schweizer Investoren lernen kann, ist dieses langfristige Denken, fundierte Investmententscheidungen und der klare Fokus auf harte Assets wie Bitcoin. Mehr Bitcoin, weniger Krypto, ist das, was ich in der Schweiz beobachte.

Ich habe in der Schule eigentlich nicht viel über Aktien und Krypto oder Finanzbildung gelernt. Ist das in der Schweiz anders?

Nein, das ist eigentlich ein Mythos. Die Schweiz wird oft als Finanzhub wahrgenommen und das stimmt auch. Finanzen sind hier präsent, vor allem in Zürich und Zug.

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Es gibt viele Banken und Privatbanken und historisch ist die Schweiz ein sehr starker Finanzplatz, einer der wichtigsten weltweit. Trotzdem verstehen die Menschen im Alltag oder in der Schule nicht deutlich mehr von Finanzen als in anderen Ländern.

Echt?

Das Bild täuscht. Man wächst hier nicht automatisch mit Finanzwissen auf. Auch in der Schweiz beginnt das Interesse an Finanzen oft erst später, etwa nach dem Studium. Zunehmend tragen Influencer dazu bei, dass sich junge Menschen eigenständig mit Finanzthemen beschäftigen. Aber im öffentlichen Diskurs und im Bildungssystem spielt Finanzbildung weiterhin eine ähnlich geringe Rolle wie in Deutschland.

Warum wird das nicht stärker thematisiert, obwohl Finanzbildung für die Zukunft so wichtig ist?

Finanzbildung wäre extrem relevant für den Alltag. Themen wie Budgetierung, Sparquote, Ausgabenkontrolle, Steuern oder grundlegende finanzielle Planung werden in der Schule kaum behandelt. Das kann verschiedene Gründe haben. Einerseits werden andere Fächer wie Sprachen, Mathematik oder Naturwissenschaften priorisiert.

Andererseits könnte es eine bewusste Entscheidung sein, Finanzbildung eher in der Verantwortung der Eltern zu sehen. Eine dritte Erklärung, die häufig von Systemkritikern genannt wird, ist, dass mangelnde Finanzbildung strukturell gewollt ist, um Menschen leichter steuerbar zu halten. Eine klare Position dazu habe ich nicht. Vermutlich ist es eine Mischung aus diesen Faktoren.

An welcher Schule in Deutschland bereits Bitcoin unterrichtet wird, lest ihr hier: So kommt Bitcoin an deutsche Schulen.

Was kann die deutsche Politik von der Schweizer Politik in Bezug auf Bitcoin lernen?

Ein großer Vorteil der Schweiz ist das politische System. Es gibt keine einzelne dominante Führungsperson oder Partei. Die Regierung ist basisdemokratisch geprägt und versteht sich als Dienstleister der Bevölkerung. Entscheidungen entstehen durch Diskussion und Konsens zwischen vielen Akteuren.

Dadurch bleibt man offen für Innovationen und neue Entwicklungen. Statt vorschnell zu urteilen, beobachtet man zunächst, bewertet Chancen und Risiken und reguliert dann prinzipienbasiert und technologieneutral. Diese neutrale Haltung gegenüber Themen wie Bitcoin unterscheidet die Schweiz stark von vielen anderen Ländern, in denen Innovation oft direkt skeptisch oder restriktiv behandelt wird.

Wie bewertest du die aktuelle Situation am Krypto-Markt?

Aktuell befinden wir uns klar in einem Bärenmarkt, zumindest was das Retail Sentiment betrifft. Das zeigt sich am niedrigen Handelsvolumen, geringem Interesse, schwacher Medienpräsenz und wenig Aktivität in Suchanfragen oder sozialen Netzwerken. Für Unternehmen in der Branche ist es derzeit schwierig, neue Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig ist das nicht ungewöhnlich, sondern Teil eines zyklischen Musters.

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Auf institutioneller Seite sieht das Bild jedoch anders aus. Große Banken und Vermögensverwalter entwickeln ihre Aktivitäten weiter. ETF-Produkte und institutionelle Investments nehmen zu. Diese Akteure agieren unabhängig vom kurzfristigen Marktsentiment und treiben die strukturelle Entwicklung voran.

Woran liegt diese Entwicklung aktuell?

Die aktuelle Situation ist stark von makroökonomischen Faktoren geprägt, insbesondere geopolitischen Konflikten. Gleichzeitig hat der AI Hype viel Kapital und Aufmerksamkeit aus dem Krypto-Markt abgezogen. Sollte sich die makroökonomische Lage stabilisieren und der Fokus auf andere Technologiethemen nachlassen, dürfte auch Bitcoin wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Zudem beobachten wir einen klaren Bereinigungsprozess im Markt. Viele Altcoins verlieren an Bedeutung, da Investoren erkennen, dass diese oft keinen nachhaltigen Investmentcase haben. Kapital konzentriert sich zunehmend auf Bitcoin, das langfristig wieder neue Allzeithochs erreichen dürfte.

Wie verhalten sich die Relai-Nutzer bei den fallenden Kursen?

Bei starken Kursrückgängen kaufen viele Relai-Nutzer gezielt nach. Solche Bewegungen führen regelmäßig zu erhöhtem Handelsvolumen. Bleibt der Markt jedoch über längere Zeit auf niedrigem Niveau, steigt die Unsicherheit. Einige Investoren erhöhen zwar ihre Sparpläne, andere pausieren sie oder steigen vorübergehend aus. Gründe sind oft reduzierte finanzielle Mittel oder Zweifel an der weiteren Kursentwicklung.

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Was empfiehlst du Menschen, die unter Inflation leiden und sich für Bitcoin interessieren?

Zunächst sollte der Fokus darauf liegen, das eigene Einkommen zu erhöhen, beispielsweise durch berufliche Weiterentwicklung oder zusätzliche Einnahmequellen. Parallel dazu ist es wichtig, Ausgaben zu analysieren und Einsparpotenziale zu identifizieren.

Das Ziel sollte sein, wieder eine stabile Sparquote zu erreichen, idealerweise im Bereich von 10 bis 20 Prozent. Ein Teil dieser Ersparnisse kann langfristig in Bitcoin investiert werden. Dabei ist es wichtig, nicht alles auf einmal zu investieren oder Risiken wie Kredite einzugehen. Stattdessen empfiehlt sich ein regelmäßiger Investmentansatz, um vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren.

Über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren kann so ein kontinuierlicher Vermögensaufbau erfolgen, wobei Bitcoin als langfristige Wertaufbewahrung dient.