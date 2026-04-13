Der Bitcoin-Kurs verteidigt die 70.000 US-Dollar, nicht zuletzt dank frischen ETF-Millionen. Sind Boomer am Ende die besseren BTC-Anleger?

Die US Bitcoin Spot ETFs melden sich eindrucksvoll zurück. Trotz eines weiterhin stagnierenden BTC-Kurses sind die Produkte laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas wieder im Plus für das laufende Jahr. “Eine weitere solide Woche für die Bitcoin ETFs“, schreibt er und betont, dass sich die Fonds “wie Bosse” aus den zwischenzeitlichen Abflüssen herausgearbeitet hätten. Für den ETF-Veteranen ein klares Signal, dass die Nachfrage auch in schwierigeren Marktphasen stabil bleibt.

Besondere Aufmerksamkeit genießt derzeit der neue Bitcoin ETF von der US-Großbank Morgan Stanley. Der MSBT konnte in den ersten drei Handelstagen bereits 61,8 Millionen US-Dollar einsammeln und setzt mit einer Gebühr von 0,14 Prozent neue Maßstäbe im Preiskampf. Somit unterbietet das Produkt nicht nur den Platzhirsch BlackRock, sondern selbst der Mini Trust von Grayscale. Dabei greift Morgan Stanley auf ein riesiges Beraternetzwerk zurück, das Vermögen in Billionenhöhe verwaltet.

Sind Boomer die besseren Bitcoin-Hodler?

Insgesamt zeigt sich der Markt weiter erstaunlich robust, denn die börsengehandelten Bitcoin-Indexfonds halten mittlerweile fast 1,3 Millionen BTC im Wert von rund 95 Milliarden US-Dollar. Marktführer bleibt BlackRock mit etwa 791.000 BTC. Trotz kurzfristiger Schwankungen wächst die Bedeutung der Produkte also weiter und unterstreicht die zunehmende Integration von Bitcoin in den traditionellen Finanzsektor.

Die BTC Spot ETFs trotzen dem Bärenmarkt I Quelle: walletpilot

Hinter dem Schritt von Morgan Stanley steckte letztlich eine einfache Erkenntnis: Die Nachfrage nach Bitcoin ist da und sie lässt sich im eigenen Haus besser monetarisieren als über Produkte der Konkurrenz. Jahrelang galt es schon als Fortschritt, wenn Berater ihren Kunden überhaupt Zugang zu externen ETFs boten. Jetzt bringt der Finanzriese lieber selbst ein eigenes Produkt auf den Markt, um Bitcoin schrittweise in das eigene Geschäftsmodell einzubauen. Langfristig ein klar bullisher Indikator.

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