Die Bitcoin ETFs ziehen hunderte Millionen US-Dollar an, doch der Markt bleibt fragil. Ein CoinShares-Experte erklärt, wer jetzt kauft und welche Risiken Anleger kennen müssen.

In den vergangenen Monaten mussten die Bitcoin ETFs massive Nettoabflüsse verkraften. Zeitweise zogen Investoren Milliarden US-Dollar aus den Indexfonds ab und erhöhten damit den Druck auf die Krypto-Leitwährung. Inzwischen zeigt sich jedoch eine erste Erholungsbewegung bei den Zuflüssen. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung und welche Rolle spielen Bitcoin ETFs derzeit überhaupt für die Kursdynamik? CoinShares-Experte James Butterfill ordnet im Gespräch mit BTC-ECHO ein, wer hinter den Käufen steckt und ob die Fonds im Bärenmarkt stabilisieren oder die Notlage verschärfen.

Die Rolle der Bitcoin ETFs im Bärenmarkt

Im Hinblick auf den derzeitigen Krypto-Winter dämpft der ETF-Experte gegenüber BTC-ECHO zunächst überzogene Erwartungen an die Wirkung von Bitcoin-Indexfonds. Zwar hätten die Produkte den Zugang zum Markt deutlich erleichtert und für mehr Liquidität gesorgt. Mit dem Einstieg institutioneller Investoren könnten außerdem Rebalancing-Strategien dazu beitragen, starke Ausschläge etwas abzufedern. Dennoch stellt er klar: “Bitcoin ETFs stabilisieren den Preis in einem Bärenmarkt nicht grundsätzlich.”

Statt als Sicherheitsnetz zu fungieren, spiegeln die börsengehandelten Fonds laut Butterfill in erster Linie das dominierende Marktumfeld wider. “In der Praxis übertragen sie meist das jeweils vorherrschende Marktregime”, betont der CoinShares-Experte. Kippt die Stimmung in einen Risk-off-Modus, können ETFs die Bewegung daher sogar verstärken. Der Grund liegt darin, dass sie den Ein- und Ausstieg für eine deutlich größere Investorengruppe erleichtern und Kapitalströme dementsprechend schneller reagieren.

Besonders deutlich werde dieser Effekt bei sogenannten Basis-Tradern. Diese Marktteilnehmer orientieren sich stark an kurzfristiger Preisdynamik und reagieren entsprechend sensibel auf Trendwechsel. “Negatives Momentum führt daher häufig zu relativ schnellen Mittelabflüssen, wenn diese Marktteilnehmer ihre Positionen auflösen”, erklärt Butterfill. In solchen Phasen wirken ETFs weniger als Puffer, sondern eher als Beschleuniger bereits laufender Marktbewegungen.

Die Bitcoin-Bestände der Spot ETFs halten sich auf hohem Niveau I Quelle: walletpilot

Auch die jüngsten Kapitalzuflüsse liefern nach seiner Einschätzung noch keinen eindeutigen Hinweis auf eine nachhaltige Trendwende. Zwar flossen im laufenden Handelsmonat mehr als 700 Millionen US-Dollar in die Bitcoin ETFs. Der CoinShares-Forschungsleiter erklärt dazu: “Es ist ein konstruktives Signal, reicht für sich genommen jedoch nicht aus, um von einer dauerhaften Erholung zu sprechen”.

Ein Teil der Bewegungen könne ebenso auf Umschichtungen, wieder aufgenommene Arbitrage-Strategien oder Positionsbereinigungen nach einer scharfen Marktbereinigung zurückgehen. Dass auf niedrigeren Preisniveaus wieder Nachfrage entstanden ist, sei noch kein Beleg dafür, dass die Bärenphase bereits überwunden wurde.

Wer gerade in Bitcoin ETFs investiert

Die derzeitigen Kapitalzuflüsse in die Bitcoin-Indexfonds lassen sich Butterfill zufolge nicht mehr eindeutig einer einzigen Anlegergruppe zuordnen. Zwar spielten Privatanleger aus dem traditionellen Finanzsektor weiterhin eine wichtige Rolle. Gleichzeitig verschiebe sich die Nachfrage am Rand aber immer stärker in Richtung professioneller Investoren und Anlageberater, die Bitcoin zunehmend in klassische Portfolioallokationen integrieren.

Die wöchentlichen Nettoflüsse der Bitcoin ETFs seit dem Handelsstart I Quelle: walletpilot

In der Anfangsphase der Produkte seien vor allem Privatanleger und kurzfristig orientierte Trader aktiv gewesen, denn für viele Investoren stellten die Fonds schlichtweg den einfachsten regulierten Zugang zu Bitcoin dar. Inzwischen zeichne sich jedoch eine breitere institutionelle Migration ab. So zeigten regulatorische 13F-Meldungen, dass Anlageberater mittlerweile die größte gemeldete Investorengruppe ausmachen und größere Vermögensverwalter ihre Allokationen spürbar ausgeweitet haben.

Allerdings geben diese Daten nur einen unvollständigen Einblick in die tatsächliche Nachfrage. “13F-Meldungen erfassen nur einen Teil des Marktes und sind naturgemäß rückblickend”, ergänzt der CoinShares-Experte. Dadurch werde die Rolle von Beratern und Vermögensplattformen vermutlich weiterhin unterschätzt. Insgesamt reife die Käuferbasis aber sichtbar heran. Privatanleger blieben auch im Handelsjahr 2026 wichtig, doch das Wachstum komme zunehmend von Anlageberatern, Hedgefonds, Pensionskassen, Stiftungen und Treasury-ähnlichen Kapitalallokatoren.

Morgan Stanley und der Bitcoin-Einstieg der Wall-Street-Giganten

Den Eintritt von Morgan Stanley in den Markt für Bitcoin ETFs sieht der Branchenkenner dabei als eine klare strategische Entscheidung rund um Vertrieb und Produktkontrolle. Im Januar 2026 hatte der US-Finanzriese einen eigenen Bitcoin-Trust beantragt, nachdem seine Berater zuvor bereits ausgewählte ETFs externer Anbieter an geeignete Kunden vermitteln durften. Diese Reihenfolge sei kein Zufall. “Die Kundennachfrage wurde zunächst über den Vertrieb validiert”, hebt Butterfill hervor. Erst danach habe sich Morgan Stanley entschieden, auch selbst an der Wertschöpfung teilzuhaben und sie nicht länger ausschließlich BlackRock, Fidelity und anderen zu überlassen.

Empfohlenes Video Deshalb wird 2026 ein schwieriges Jahr für Bitcoin

Darin sei auch ein Zeichen für die fortschreitende Normalisierung des gesamten Marktes zu erkennen. Nachdem Bitcoin ETFs operativ erprobt seien, Verwahrungslösungen etabliert wurden und der regulatorische Rahmen klarer erscheine, hätten große Finanzhäuser deutlich weniger Gründe, sich fernzuhalten. Der CoinShares-Analyst hält es daher für plausibel, dass weitere Institute nachziehen könnten. Besonders wahrscheinlich sei dies bei Häusern mit großen Beraternetzwerken oder eigenen ETF-Plattformen.

Du willst Bitcoin kaufen? Neukunden erhalten bei Coinbase aktuell 30 € in BTC geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe auf der Plattform investieren.

Letztlich gehe es ohnehin nicht nur um zusätzliches Krypto-Exposure, sondern auch darum, “an der Wertschöpfung teilhaben zu wollen”, weil digitale Vermögenswerte zunehmend Teil der etablierten Portfolioarchitektur werden. Wenn ihr mehr über das Potential der verschiedenen Indexfonds erfahren wollt, solltet ihr diesen Artikel lesen: “So werden die Krypto-ETFs 2026 den Markt verändern“.