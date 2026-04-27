Cardano startet mit gemischten Signalen in die neue Handelswoche. Fundamental arbeitet das Netzwerk weiter an seiner nächsten Entwicklungsphase. Im Mittelpunkt stehen die dezentrale Governance nach dem Übergang in die Voltaire-Ära sowie Skalierungsprojekte wie Ouroboros Leios, dessen Testnet als wichtiger nächster Meilenstein gilt. Die jüngsten Entwicklungsupdates zeigen zudem laufende Arbeiten am Cardano Node, an Explorer-Funktionen und an Signaturen für Blöcke und Transaktionen. Für den ADA-Kurs reicht das bislang aber nicht für einen klaren Befreiungsschlag. Trotz der langfristig relevanten Fortschritte bleibt Cardano kurzfristig technisch angeschlagen. Anleger blicken deshalb nun vor allem darauf, ob ADA die Unterstützungen verteidigen kann oder ob der jüngste Abwärtsdruck die Konsolidierung weiter verschärft.

ADA in der technischen Analyse

Cardano bewegt sich kurzfristig in einer engen Handelsspanne. In den letzten drei 4-Stunden-Kerzen lag der ADA-Kurs zwischen 0,2463 US-Dollar und 0,2540 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2478 US-Dollar. Damit notiert ADA 2,24 Prozent unter dem Vortageswert von 0,2535 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt gerundet bei rund 9,2 Milliarden US-Dollar.

Technisch bleibt das Bild angeschlagen. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei 0,2507 US-Dollar und damit auch unter der kurzfristigen Fibonacci-Referenz bei 0,2495 US-Dollar. Nach dem Hoch bei 0,2540 US-Dollar hat ADA ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief bei 0,2463 US-Dollar ausgebildet. Das signalisiert kurzfristige Schwäche.

Angespannte Konsolidierungsphase

Der RSI auf 14-Stunden-Basis liegt bei 40,41 und deutet ebenfalls auf nachlassendes Momentum hin. Zudem spricht das Histogramm für eine Beschleunigung des Abwärtsdrucks. Gestützt wird dieses Bild durch die starke Abwärtskerze am 27. April um 04:00 Uhr, die von erhöhtem Volumen begleitet wurde.

Die Bollinger-Bänder zeigen eine moderate, zuletzt leicht steigende Volatilität. Die Bandbreite liegt bei 0,00713 US-Dollar und entspricht rund 2,9 Prozent des aktuellen Preises. Damit befindet sich Cardano weiter in einer Konsolidierungsphase, die kurzfristig eher angespannt wirkt. Besonders wichtig bleibt die Unterstützung bei 0,2463 US-Dollar. Ein Bruch darunter würde das Risiko weiterer Abgaben erhöhen.

Du möchtest die aktuellen Kurse für deinen Einstieg nutzen? Bei Kraken kannst du ADA oder andere Kryptowährungen kaufen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in BTC geschenkt, wenn du mindestens 100 Euro einzahlst.

Kurzfristige Prognose für Cardano

Die kurzfristige Prognose für ADA bleibt neutral bis leicht bärisch. Im Basisszenario bewegt sich Cardano weiter in einer Spanne zwischen 0,244 US-Dollar und 0,255 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 50 Prozent. Entscheidend ist, dass der RSI zwischen 40 und 50 bleibt und der Kurs die Zone zwischen dem Bollinger-Unterband bei 0,2474 US-Dollar und dem EMA-20 bei 0,2507 US-Dollar verteidigt.

Auf der Oberseite treffen Käufer zunächst bei 0,2495 US-Dollar auf Widerstand. Darüber rückt das jüngste Hoch bei 0,2540 US-Dollar in den Blick. Erst wenn ADA den EMA-20 zurückerobert und anschließend nachhaltig über 0,2540 US-Dollar ausbricht, würde sich das technische Bild wieder aufhellen. Steigt der RSI zusätzlich über 50 und nimmt das Volumen bei Aufwärtsbewegungen deutlich zu, könnte neues bullisches Momentum entstehen. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei 25 Prozent. Das nächste Kursziel läge dann bei 0,2680 US-Dollar.

Das bärische Szenario hat ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Es würde an Bedeutung gewinnen, wenn ADA per Tagesschluss unter 0,2463 US-Dollar fällt und der RSI unter 40 bleibt. Dann drohen weitere Abgaben zunächst in Richtung 0,244 US-Dollar und anschließend bis 0,2380 US-Dollar. Entkräftet wäre dieses Szenario erst bei einem Anstieg über 0,2550 US-Dollar. Bis zu einem klaren Ausbruch bleibt Cardano kurzfristig in einer angespannten Konsolidierung.

Empfohlenes Video 10 Fragen, die jeder Krypto-Trader stellt (endlich beantwortet)

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden