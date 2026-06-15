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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neueste Leitzinsentscheidungen in Japan und den USA könnten zu einem Richtungswechsel der Geldpolitik führen und damit auch die Richtung für Bitcoin vorgeben.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die erste FOMC-Sitzung unter Fed-Chef Kevin Warsh für Bitcoin zur Richtungsentscheidung werden dürfte
  • Was die Zinsentscheidung der Bank of Japan für Yen-Carry-Trades und Risikoanlagen bedeuten könnte
  • Wie die US-Einzelhandelsumsätze die Erwartungen an die Geldpolitik beeinflussen könnten

Bitcoin (BTC) und der Krypto-Markt zeigen zunehmende Erholungstendenzen. Ein Rekord-Handelsstart des Weltraumunternehmens SpaceX sowie ein möglicher Durchbruch im Iran-Konflikts hievten die Krypto-Leitwährung kurz vor Wochenschluss zurück über die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar. Im Wochenvergleich notieren Bitcoin sowie der größte Altcoin, Ethereum (ETH) jeweils gut fünf Prozent fester. Solana (SOL) springt um knapp neun Prozent gen Norden. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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