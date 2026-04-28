Der Wunsch nach finanzieller Selbstbestimmung ist weit verbreitet. Eine aktuelle Modellrechnung kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Bereits eine vergleichsweise kleine Bitcoin-Position kann ausreichen, um langfristig nicht mehr arbeiten zu müssen.

Du brauchst nur 1,07 Bitcoin um in Rente zu gehen

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Mit BTC in den Ruhestand

In diesem Artikel erfährst du: Ab welcher Bitcoin-Menge du ein passives Jahreseinkommen von 100.000 US-Dollar erzielen könntest – ohne dein Kapital anzugreifen

Warum ein BTC-Kurs von 600.000 US-Dollar bis 2035 realistisch ist

Wie viele Bitcoin du brauchst, um finanzielle Freiheit zu erreichen

Der Wunsch nach finanzieller Selbstbestimmung prägt die Krypto-Community. Eine aktuelle Modellrechnung kommt zu dem Ergebnis, dass bereits eine vergleichsweise kleine Bitcoin-Position ausreichen kann, um langfristig nicht mehr auf Erwerbsarbeit angewiesen zu sein. Bitcoin als Baustein der Altersvorsorge wirkt für viele spekulativ. Betrachtet man jedoch die historische Performance mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund 40 Prozent, ergibt sich ein anderes Bild. Die Analyse untersucht, wie realistisch ein Leben ohne Arbeit ist und welche Mengen BTC dafür erforderlich sind.

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