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Kursanalyse 

Bitcoin-Analyse: Steht die finale Kapitulation noch bevor?

Der Bitcoin-Kurs versucht sich nach Rückfall auf ein neues Jahrestief oberhalb der 60.000 US-Dollar zu stabilisieren. Wieso der Schein trügen könnte, zeigt ein Blick auf den Chart!

Stefan Lübeck
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Ein Bulle und ein Bär stehen auf mehreren Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) versucht sich oberhalb des Jahrestiefs festzuklammern

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb die Gefahr einer andauernder Schwächephase noch nicht gebannt ist
  • Welche Chartniveaus Bitcoin-Investoren nicht außer Acht lassen dürfen
  • Warum die technische Erholungsbewegung auf dünnen Beinen steht

Nach einem Rückfall auf neues Jahrestiefs versucht sich die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) in den vergangenen Tagen oberhalb der 60.000 US-Dollar zu stabilisieren. In Anbetracht steigender Inflationsraten in den USA steht die Bodenbildung jedoch auf wackeligen Beinen. Anhaltende Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor, gepaart mit dem erneuten Aufflammen des Iran-Konflikts, indizieren weiteren Abwärtsdruck. Solange sich der Kurs nicht nachhaltig von seinen Jahrestiefs gen Norden absetzen kann, sind neue Verlaufstiefs nicht vom Tisch. Welche Chartniveaus Anleger jetzt im Blick haben müssen, zeigt die neueste Bitcoin-Kursanalyse.

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