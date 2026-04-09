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34 Millionen US-Dollar Handelsvolumen 

Morgan Stanley Bitcoin Trust: Launch von BTC ETF übertrifft Erwartungen

Mit 34 Millionen US-Dollar Handelsvolumen am ersten Tag übertrifft der MSBT ETF von Morgan Stanley die Schätzungen der Experten.

David Scheider
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Morgan Stanley Bitcoin ETF

Beitragsbild: KI-Bildmontage

 | Morgan Stanley bietet den günstigsten Bitcoin ETF an

Der Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) verzeichnete an seinem ersten Handelstag ein Volumen von rund 34 Millionen US-Dollar. Damit übertraf der Neuling im Bereich der Spot-basierten BTC ETFs die Prognosen der Analysten. Eric Balchunas von Bloomberg hatte im Vorfeld mit einem Volumen von etwa 30 Millionen US-Dollar gerechnet. Laut Daten von Yahoo Finance wechselten am Mittwoch über 1,6 Millionen Anteile den Besitzer, wobei der Schlusskurs bei 20,47 US-Dollar lag.

Preiskampf im ETF-Sektor

Morgan Stanley positioniert den MSBT als günstigste Option im aktuellen Marktumfeld. Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,14 Prozent unterbietet das Bankhaus etablierte Mitbewerber deutlich. Zum Vergleich: Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock erhebt Gebühren in Höhe von 0,25 Prozent.

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Selbst der Bitcoin Mini Trust von Grayscale, der bisher mit 0,15 Prozent als günstigste Variante galt, wird vom MSBT unterboten. Morgan Stanley setzt dabei auf sein breites Netzwerk von rund 16.000 Finanzberatern, die ein Vermögen von insgesamt 9,3 Billionen US-Dollar verwalten.

Bitcoin-Kurs im Aufwind

Der Start des MSBT fällt zusammen mit einer deutlichen Erholung am Krypto-Markt. Bitcoin legte innerhalb eines Tages um mehr als 7,5 Prozent zu und stieg zeitweise auf rund 72.800 US-Dollar. Aktuell stabilisiert sich die Kryptowährung bei etwa 70.600 US-Dollar. Diese positive Preisentwicklung wird unter anderem mit Berichten über eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowie wieder ansteigenden Zuflüssen in US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs in Verbindung gebracht. Am Montag verzeichnete das Segment Nettozuflüsse von 471 Millionen US-Dollar, angeführt von den Produkten von BlackRock und Fidelity.

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