Morgan Stanley Investment Management bringt mit dem MSBT einen Bitcoin ETF an die Börse. Mit einer Gebühr von 0,14 Prozent setzt die Bank neue Maßstäbe.

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) hat den offiziellen Start des Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) an der NYSE Arca bekannt gegeben. Damit ist das Institut die erste US-bankengebundene Vermögensverwaltung, die einen eigenen Bitcoin ETF auf den Markt bringt. Das Produkt bildet die Performance von Bitcoin ab und nutzt dafür den CoinDesk Bitcoin Benchmark als Preisreferenz.

Mit einer jährlichen Sponsor-Gebühr von 0,14 Prozent positioniert sich der MSBT als derzeit günstigstes Bitcoin-Produkt seiner Art am Markt. Morgan Stanley reagiert damit auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach regulierten digitalen Anlagelösungen. Für die Verwahrung der digitalen Bestände setzt die Bank auf die Kooperation mit Coinbase, während BNY die Administration und das Cash-Management übernimmt.

ETF-Experte: Fünf Milliarden US-Dollar AUM bis Jahresende

Auf X schreibt Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas: “Der Bitcoin-ETF von Morgan Stanley ($MSBT) kommt heute auf den Markt – wohl der größte Bitcoin-Start seit Beginn der Geschichte. Hier sind unsere Prognosen: Fünf Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen im ersten Jahr und 30 Millionen US-Dollar Handelsvolumen am ersten Tag.”

Ben Huneke, Leiter von MSIM, betont, dass der MSBT die kollektive Expertise des Hauses über verschiedene Anlageklassen hinweg nutzt, um den Zugang zu digitalen Assets zu vereinfachen. Das Unternehmen verwaltet aktuell rund 1,9 Billionen US-Dollar und baut mit diesem Schritt seine Infrastruktur im Bereich Digital Assets massiv aus.

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