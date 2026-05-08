Sinkende Kurse und schwache Handelsvolumen belasten das operative Geschäft von Coinbase. CEO Brian Armstrong forciert nun den Umbau der Plattform.

Coinbase-Aktie stürzt nachbörslich: Umsatz bricht im ersten Quartal um 31 Prozent ein

Coinbase-Aktie stürzt nachbörslich: Umsatz bricht im ersten Quartal um 31 Prozent ein

Die US-Handelsplattform Coinbase beendet das erste Quartal 2026 mit einem Nettoverlust von 394,1 Millionen US-Dollar. Vor allem die Bestände an digitalen Vermögenswerten, die das Unternehmen zu Investitionszwecken hält, belasten das Ergebnis. Hier fallen Abschreibungen in Höhe von 482 Millionen US-Dollar an. Das bestätigt der Quartalsbericht.

Es ist das zweite Quartal in Folge, in dem Coinbase rote Zahlen schreibt. Bereits im Vorquartal registriert die Börse ein Minus von 667 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Besonders das Kerngeschäft mit Transaktionsgebühren leidet unter der Marktsituation und bricht um 40 Prozent auf 756 Millionen US-Dollar ein.

Übrigens: Coinbase bezahlt Neukunden aktuell einen Bonus von 30 Euro in Bitcoin, wenn diese die gleiche Summe auf der Plattform handeln.

Brian Armstrong forciert Onchain-Strategie

Trotz der Verluste hält CEO Brian Armstrong an seinem Expansionskurs fest. Er sieht Coinbase in einem tiefgreifenden Wandel von einer reinen Spot-Börse hin zu einem breiter aufgestellten Finanzdienstleister. Künftig sollen Derivate, Rohstoffe und Prognosemärkte eine zentralere Rolle spielen, um die Abhängigkeit von den volatilen Privatkunden-Volumen zu verringern.

There’s a generational shift happening, and Coinbase is uniquely positioned to capture it:



1) The onchain economy has reached escape velocity

2) Coinbase's full stack platform is powering it

3) The next frontier is agentic and on Coinbase



Our thesis is simple: crypto is the… pic.twitter.com/5iJY8aeCfe — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 7, 2026

“Trotz des rückläufigen Krypto-Marktes ist das fundamentale Wachstum der Onchain-Ökonomie stark”, erklärt Armstrong in einem Video auf der Plattform X. Er zeigt sich überzeugt, dass sich das gesamte Finanzwesen langfristig Onchain bewegen wird. Ein Lichtblick in der aktuellen Bilanz ist das Geschäft mit Stablecoins. Die Einnahmen in diesem Segment steigen um elf Prozent auf 305 Millionen US-Dollar.

Aktie im freien Fall? COIN sinkt deutlich

An der Wall Street sorgt der Bericht für Ernüchterung. Die Coinbase-Aktie verliert im nachbörslichen Handel rund sechs Prozent und notiert bei 192 US-Dollar. Die Entwicklung folgt dem Trend am Krypto-Markt: Im Quartalsverlauf war Bitcoin zeitweise von über 97.000 auf 63.000 US-Dollar abgerutscht.

Die Coinbase-Aktie sinkt deutlich I Quelle: Tradingview

Zuletzt war das Wertpapier nach einem Stellenabbau bei Coinbase gestiegen. Statt auf menschliche Arbeitnehmer setzt die Krypto-Börse nun verstärkt auf KI, um Effizienz zu steigern.