App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
MiCA-lizenziert
Handle Coins sicher mit 20€ in BTC Startbonus
2,00 T
Hyperliquid-Kurs58,72 -0.99%
Bitcoin-Kurs56.346,60 0.53%
Ethereum-Kurs1.580,43 1.23%
XRP-Kurs0,972142 1.06%
BNB-Kurs509,10 1.81%
Hyperliquid-Kurs58,72 -0.99%
Solana-Kurs68,62 0.78%
TRON-Kurs0,290167 0.25%
Dogecoin-Kurs0,065724 1.62%
Cardano-Kurs0,147176 0.66%
Zcash-Kurs442,90 0.51%
Chainlink-Kurs7,05 1.88%
Pi Network-Kurs0,086525 0.04%
Richard Teng kritisiert MiCA 

Binance zieht Bilanz nach Europa-Aus: “Risiko” durch MiCA gestiegen?

Binance zieht erstmals Bilanz nach dem MiCA-Rückzug. Co-CEO Richard Teng übte zudem deutliche Kritik an der Krypto-Regulierung.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Binance Co-CEO Richard Teng

Beitragsbild: picture alliance

 | Binance Co-CEO Richard Teng

Mit der MiCA-Verordnung hat die Europäische Union den Krypto-Markt unter ein einheitliches Regelwerk gestellt. Für Binance hatte das weitreichende Folgen. Da die größte Krypto-Börse der Welt bis zum Ablauf der Übergangsfrist keine Lizenz erhielt, musste sie ihr Angebot für Millionen EU-Kunden Anfang Juli weitgehend einstellen. Einige MiCA-konforme Börsen lockten ehemalige Binance-Kunden mit Prämien. Laut Co-CEO Richard Teng kam es jedoch nicht zu einem großen Wechsel zur Konkurrenz.

Auf dem Reuters NEXT Asia Summit in Singapur zog Teng nun erstmals öffentlich Bilanz. Seinen Aussagen nach hätten rund 70 Prozent der betroffenen Nutzer ihre Kryptowährungen auf selbstverwahrte Wallets übertragen, lediglich 30 Prozent seien zu MiCA-regulierten Handelsplattformen gewechselt. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Lest auch
MiCA und die Folgen Binance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen

Teng nutzte die Daten für Kritik an der europäischen Krypto-Regulierung. Wer seine Vermögenswerte in Self-Custody verwahre, unterliege weder den Geldwäsche- noch den Identitätsvorgaben, die für regulierte Krypto-Börsen gelten. Vor diesem Hintergrund stellte der Binance-Co-CEO die Wirksamkeit der MiCA-Verordnung infrage: “Erfüllt das MiCA-Regelwerk dann seinen Zweck, nämlich sicherzustellen, dass das Risiko für die Nutzer minimiert wird? Denn sobald das Geld in einer selbst gehosteten Wallet landet, steigt das Risiko tatsächlich”.

Welche Krypto-Börsen bereits über eine MiCA-Lizenz verfügen, zeigt unsere Übersicht. Hier gehts zum Vergleich aller EU-regulierten Anbieter.

Europa bleibt Schlüsselmarkt

Trotz des Rückzugs hält Binance nach eigenen Angaben an einer Rückkehr in die Europäische Union fest. Mehrere Mitgliedstaaten hätten das Unternehmen eingeladen, einen neuen Lizenzantrag einzureichen, erklärte Teng, ohne die Länder zu nennen. Binance hatte seinen Antrag in Griechenland kurz vor Ablauf der MiCA-Übergangsfrist zurückgezogen und angekündigt, die Zulassung stattdessen in einem anderen EU-Mitgliedstaat anzustreben.

Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bild zeigt den Strategy-Gründer Michael Saylor in der Frontansicht
Meinungs-ECHO Vorwurf gegen Strategy: Führt Saylor Anleger an der Nase herum?
Eine Ethereum-Münze wird vor einem grünen digitalen Finanzdiagramm angezeigt, das die schwankenden Ethereum-Markttrends illustriert.
KursanalyseEthereum: Diese Kursszenarien sind nun möglich
Strategy-Logo, auf orangenem Hintergrund, davor Bitcoin-Münzen
Bitcoin-Verkäufe nehmen zuStrategy verkauft Bitcoin: Was steckt hinter dem Kurswechsel?
Audiera
2,42
17.87%
Worldcoin
0,359179
7.48%
DeXe
32,40
7.03%
Ethena
0,072736
6.36%
Arbitrum
0,085050
6.15%
Aave
87,11
5.07%
Lighter
2,28
4.43%
Uniswap
3,27
4.16%
Sky
0,052854
4.08%
Jupiter
0,184387
3.69%
MemeCore
1,12
-6.56%
Beldex
0,076565
-2.53%
NEXO
0,656504
-2.33%
JUST
0,088005
-2.27%
Quant
58,69
-1.97%
Hedera
0,060407
-1.96%
Internet Computer
1,99
-1.37%
Morpho
1,94
-1.26%
Pump.fun
0,001277
-1.04%
Hyperliquid
58,72
-0.99%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren